Advertisement

لبنان

إطلاق نار كثيف... هذا ما حصل عند الحدود اللبنانيّة السوريّة

Lebanon 24
26-10-2025 | 06:48
A-
A+
Doc-P-1434193-638970800720337110.jpg
Doc-P-1434193-638970800720337110.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ منطقة المشرفة الحدودية بين لبنان وسوريا، شهدت تبادلاً كثيفاً لإطلاق النار بين المواطن ع. الحاج حسن وعناصر من حرس الحدود السوريّة، جراء إشكال.
Advertisement
 
 
 
مواضيع ذات صلة
أُصيبت بجروحٍ خطيرة... إليكم ما حصل مع سيّدة عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة
lebanon 24
26/10/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة شابين وتعزيزات للجيش... ماذا حصل عند الحدود اللبنانيّة - السوريّة؟
lebanon 24
26/10/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
ما جديد عملية الاختطاف على الحدود اللبنانية السورية؟ (صورة)
lebanon 24
26/10/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": اطلاق نار في بلدة سرغايا السورية سُمع صداه الى بلدة معربون اللبنانية المحاذية للحدود من دون معرفة الاسباب
lebanon 24
26/10/2025 22:03:41 Lebanon 24 Lebanon 24

الحاج حسن

لبنان 24

الحاج حس

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24