Advertisement

لبنان

بالصورة... إليكم هويّة المُستهدف في "غارة الناقورة"

Lebanon 24
26-10-2025 | 07:13
A-
A+
Doc-P-1434198-638970815951910947.jpg
Doc-P-1434198-638970815951910947.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
علم "لبنان 24"، أنّ المُستهدف في الغارة الإسرائيليّة على بلدة الناقورة، هو عبد السيّد.
Advertisement
 
 
وبحسب المعلومات، فإنّ الشهيد من بلدة بيت ليف وسكان الناقورة.
 
 
 
مواضيع ذات صلة
هذه هوية المستهدف في "غارة قلاويه"
lebanon 24
26/10/2025 22:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه هوية المستهدف في "غارة حاروف"
lebanon 24
26/10/2025 22:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة... هذه هويّة المُستهدف في "غارة ياطر"
lebanon 24
26/10/2025 22:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24
المستهدف في الغارة الإسرائيلية على الناقورة هو قيادي عسكري في حزب الله (الحدث)
lebanon 24
26/10/2025 22:04:01 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلي

لبنان 24

الناقورة

إسرائيل

بيت ليف

لبنان

شهيد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24