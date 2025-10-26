Advertisement

لبنان

في عيترون... إنفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوّ بأحد المواطنين

Lebanon 24
26-10-2025 | 07:30
أفادت مندوبة "لبنان 24"، أنّ جسماً مشبوهاً من مخلفات العدوّ الإسرائيليّ انفجر بأحد المواطنين في عيترون، أثناء إشعاله حريقاً في البلدة.
وأُصيب المواطن بجروحٍ متوسطة.
 
 
 
الإسرائيلي

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

تابع
