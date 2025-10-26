في عيترون... إنفجار جسم مشبوه من مخلفات العدوّ بأحد المواطنين

أفادت مندوبة " "، أنّ جسماً مشبوهاً من مخلفات العدوّ الإسرائيليّ انفجر بأحد المواطنين في ، أثناء إشعاله حريقاً في البلدة.

وأُصيب المواطن بجروحٍ متوسطة.