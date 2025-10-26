Advertisement

لبنان

بهية الحريري عزت موسى بشقيقته

Lebanon 24
26-10-2025 | 07:34
A-
A+
Doc-P-1434204-638970825490974170.png
Doc-P-1434204-638970825490974170.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
 زارت رئيسة مؤسسة الحريري بهية الحريري بلدة مغدوشة، وقدمت التعازي للنائب الدكتور ميشال موسى وعائلته بشقيقته المربية ناديا حنا موسى، ونقلت اليهم تعازي الرئيس سعد الحريري ، وشاركتهم تقبل التعازي في "صالون كنيسة السيدة".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بهية الحريري لم تحسم ترشحها و"التغييرون" سيخوضون المعركة "ولو ضدّ الجميع"
lebanon 24
26/10/2025 22:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري تعقد اجتماعًا لتنسيق الأنشطة الرياضية والفنية للمدارس في صيدا
lebanon 24
26/10/2025 22:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري استقبلت شخصيات رسمية وامنية
lebanon 24
26/10/2025 22:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بهية الحريري التقت قادة أمنيين والمونسنيور الأسمر وشخصيات
lebanon 24
26/10/2025 22:04:29 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

تعازي ووفيات

الرئيس سعد الحريري

مؤسسة الحريري

بهية الحريري

سعد الحريري

ميشال موسى

سعد الحرير

الرئيس سعد

سعد الحري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24