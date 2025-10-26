مرقص: بين قطر ولبنان صلة وجدان وقيم مشتركة

Advertisement

رأى المحامي د. بول مرقص أن "قطر تبقى منارة حوار في زمن الانقسام وركيزة أمل في زمن العواصف ومركزاً لصناعة مستقبل عربي مشرق".وكتب في صحيفة "الوطن" ، لمناسبة زيارته بدعوة رسمية: "قطر ليست مشروع دولة ناجحة فحسب بل مشروع بناء مستمر في الإنسان والسياسة والاقتصاد والازدهار والإعمار، والأهمّ، في السلام".واعتبر أنها "نقطة التقاء وملاذ آمن للحوار، وقوتها ليست فقط في العتاد ولا في المساحة، بل في ديبلوماسيتها التي تعمل بصمت وتصنع الفرق، فتأتي بالحلول وتضع المبادرات".وتحدث عن "بصمات لا تمحى للشيخ حمد بن آل ثاني في ومواقف لا تُنسى، وكذلك للشيخ تميم".وقال: "اليوم، وأنا في زيارة أخويّة للدوحة، أحمل في قلبي تقديراً كبيراً لهذه الأرض الكريمة، وامتناناً لقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل".وختم: "بين قطر ولبنان صلةُ وجدان، وقيمٌ مشتركة. وأعتزّ بما تقدّمه قطر من دعم ورعاية للجالية على أرضها، التي وجدت فيها بيتاً ثانياً، وأرضاً للأمان والأحلام والفرص".