Advertisement

لبنان

مرقص: بين قطر ولبنان صلة وجدان وقيم مشتركة

Lebanon 24
26-10-2025 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1434220-638970871485805762.png
Doc-P-1434220-638970871485805762.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص أن "قطر تبقى منارة حوار في زمن الانقسام وركيزة أمل في زمن العواصف ومركزاً لصناعة مستقبل عربي مشرق".
Advertisement
وكتب في صحيفة "الوطن" القطرية، لمناسبة زيارته الدوحة بدعوة رسمية: "قطر ليست مشروع دولة ناجحة فحسب بل مشروع بناء مستمر في الإنسان والسياسة والاقتصاد والازدهار والإعمار، والأهمّ، في السلام".
واعتبر أنها "نقطة التقاء وملاذ آمن للحوار، وقوتها ليست فقط في العتاد ولا في المساحة، بل في ديبلوماسيتها الناعمة التي تعمل بصمت وتصنع الفرق، فتأتي بالحلول وتضع المبادرات".
وتحدث عن "بصمات لا تمحى للشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في لبنان ومواقف لا تُنسى، وكذلك للشيخ تميم". 
وقال: "اليوم، وأنا في زيارة أخويّة للدوحة، أحمل في قلبي تقديراً كبيراً لهذه الأرض الكريمة، وامتناناً لقيادتها الحكيمة وشعبها الأصيل".
وختم: "بين قطر ولبنان صلةُ وجدان، وقيمٌ مشتركة. وأعتزّ بما تقدّمه قطر من دعم ورعاية للجالية اللبنانية على أرضها، التي وجدت فيها بيتاً ثانياً، وأرضاً للأمان والأحلام والفرص".
مواضيع ذات صلة
مرقص يستقبل الـUNDP.. والحديث عن مشاريع مشتركة
lebanon 24
26/10/2025 22:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون: زيارة البابا لحظة تاريخية تعيد التأكيد على حضور وطننا ودوره في قلب الكنيسة ووجدان العالم مساحةً للحرية وأرضًا للعيش المشترك ورسالة إنسانية
lebanon 24
26/10/2025 22:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: الرئيس عون قال إنّه سيشارك في القمّة العربيّة التي أعلن عنها بعد العدوان الإسرائيلي على قطر
lebanon 24
26/10/2025 22:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التركي: الحكومة الإسرائيلية باتت تهدد أمن المنطقة والقيم الإنسانية المشتركة
lebanon 24
26/10/2025 22:05:20 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الإعلام

اللبنانية

الناعمة

القطرية

الكريم

القطري

الدوحة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24