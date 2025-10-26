ضباط أميركيّون قرب لبنان... مصادر تتحدّث عن دورهم في ضرب "حزب الله"

ذكر موقع "ارم نيوز
"، أنّ الدور الأميركي على الجبهة اللبنانية
- الإسرائيلية
شهد تحولاً كبيراً، بعدما انتقلت واشنطن
من دور "الوسيط" التقليدي إلى "شريك مباشر" في إدارة التصعيد العسكري ضد مواقع "حزب الله
" في العمق اللبناني.
وكشفت مصادر لبنانية مطلعة أنّ "معلومات وصلت إلى مراكز صنع القرار في لبنان
، أكدت بما لا يدع مجالا للشك وجود ضباط أميركيين داخل غرف القيادة العسكرية
الإسرائيلية في صفد، يشرفون على عملية تنفيذ الهجمات ضدّ تجمعات "حزب الله" وبعض المواقع الأخرى داخل الأراضي اللبنانية.
وأكدت المصادر أنّ "التحوّل في الدور الأميركي على الجبهة اللبنانية يُشير إلى استراتيجية جديدة تسعى من خلالها واشنطن إلى "ضبط إيقاع" العمل العسكري ضدّ "حزب الله" ولبنان بشكل عام
، بدلاً من فرض تهدئة كاملة، مما يُعزز المخاوف من تصعيد متدرج خلال الأيام المقبلة".
وتتقاطع المعلومات عن التحوّل في الدور الذي تضطلع به واشنطن على الجبهة اللبنانية مع التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن وجود ضباط أميركيين في مقرّ القيادة الشمالية الإسرائيلية في صفد، حيث يُتابعون العمليات لحظة بلحظة ويمنحون "ضوءا أخضر" قبل كل ضربة ضدّ مواقع "حزب الله".
كما تأتي هذه المعلومات عقب الحديث عن إبلاغ المبعوث الأميركي توم برّاك
الرئاسة اللبنانية أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل
لم يعد ساريًا وانتهت مدّة صلاحيته، وأن المرحلة الجديدة تستوجب التعامل مع الوقائع وفق الصيغة الجديدة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضدّ "حزب الله". (ارم نيوز)