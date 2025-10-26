Advertisement

لبنان

ضباط أميركيّون قرب لبنان... مصادر تتحدّث عن دورهم في ضرب "حزب الله"

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:00
A-
A+
Doc-P-1434223-638970877903724520.jpg
Doc-P-1434223-638970877903724520.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ الدور الأميركي على الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية شهد تحولاً كبيراً، بعدما انتقلت واشنطن من دور "الوسيط" التقليدي إلى "شريك مباشر" في إدارة التصعيد العسكري ضد مواقع "حزب الله" في العمق اللبناني.
Advertisement

وكشفت مصادر لبنانية مطلعة أنّ "معلومات وصلت إلى مراكز صنع القرار في لبنان، أكدت بما لا يدع مجالا للشك وجود ضباط أميركيين داخل غرف القيادة العسكرية الإسرائيلية في صفد، يشرفون على عملية تنفيذ الهجمات ضدّ تجمعات "حزب الله" وبعض المواقع الأخرى داخل الأراضي اللبنانية.

وأكدت المصادر أنّ "التحوّل في الدور الأميركي على الجبهة اللبنانية يُشير إلى استراتيجية جديدة تسعى من خلالها واشنطن إلى "ضبط إيقاع" العمل  العسكري ضدّ "حزب الله" ولبنان بشكل عام، بدلاً من فرض تهدئة كاملة، مما يُعزز المخاوف من تصعيد متدرج خلال الأيام المقبلة".

وتتقاطع المعلومات عن التحوّل في الدور الذي تضطلع به واشنطن على الجبهة اللبنانية مع التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن وجود ضباط أميركيين في مقرّ القيادة الشمالية الإسرائيلية في صفد، حيث يُتابعون العمليات لحظة بلحظة ويمنحون "ضوءا أخضر" قبل كل ضربة ضدّ مواقع "حزب الله".

 كما تأتي هذه المعلومات عقب الحديث عن إبلاغ المبعوث الأميركي توم برّاك الرئاسة اللبنانية أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل لم يعد ساريًا وانتهت مدّة صلاحيته، وأن المرحلة الجديدة تستوجب التعامل مع الوقائع وفق الصيغة الجديدة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضدّ "حزب الله". (ارم نيوز)
 
 
 
مواضيع ذات صلة
نموذج لـ"حزب الله" خارج لبنان؟ صحيفة إسرائيلية تتحدّث!
lebanon 24
26/10/2025 22:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز" عن مصادر: إيران تقف وراء دعوة حزب الله لفتح صفحة جديدة مع السعودية
lebanon 24
26/10/2025 22:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا قال تقريرٌ أميركي عن لبنان؟ تحدّث عن "قضية مركزية"!
lebanon 24
26/10/2025 22:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
lebanon 24
26/10/2025 22:05:26 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

عربي-دولي

القيادة العسكرية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

توم برّاك

ارم نيوز

بشكل عام

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24