ضباط أميركيّون قرب لبنان... مصادر تتحدّث عن دورهم في ضرب "حزب الله"

ذكر موقع " "، أنّ الدور الأميركي على - شهد تحولاً كبيراً، بعدما انتقلت من دور "الوسيط" التقليدي إلى "شريك مباشر" في إدارة التصعيد العسكري ضد مواقع " " في العمق اللبناني.وكشفت مصادر لبنانية مطلعة أنّ "معلومات وصلت إلى مراكز صنع القرار في ، أكدت بما لا يدع مجالا للشك وجود ضباط أميركيين داخل غرف الإسرائيلية في صفد، يشرفون على عملية تنفيذ الهجمات ضدّ تجمعات "حزب الله" وبعض المواقع الأخرى داخل الأراضي اللبنانية.وأكدت المصادر أنّ "التحوّل في الدور الأميركي على الجبهة اللبنانية يُشير إلى استراتيجية جديدة تسعى من خلالها واشنطن إلى "ضبط إيقاع" العمل العسكري ضدّ "حزب الله" ولبنان ، بدلاً من فرض تهدئة كاملة، مما يُعزز المخاوف من تصعيد متدرج خلال الأيام المقبلة".وتتقاطع المعلومات عن التحوّل في الدور الذي تضطلع به واشنطن على الجبهة اللبنانية مع التقارير الإعلامية الإسرائيلية عن وجود ضباط أميركيين في مقرّ القيادة الشمالية الإسرائيلية في صفد، حيث يُتابعون العمليات لحظة بلحظة ويمنحون "ضوءا أخضر" قبل كل ضربة ضدّ مواقع "حزب الله".كما تأتي هذه المعلومات عقب الحديث عن إبلاغ المبعوث الأميركي الرئاسة اللبنانية أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لم يعد ساريًا وانتهت مدّة صلاحيته، وأن المرحلة الجديدة تستوجب التعامل مع الوقائع وفق الصيغة الجديدة التي فرضتها الحرب الإسرائيلية الأخيرة ضدّ "حزب الله". (ارم نيوز)