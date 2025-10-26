Advertisement

لبنان

الفصائل الفلسطينية شمالا تأسف لقرار إخلاء سبيل المتهم بجريمة "قارب الموت"

Lebanon 24
26-10-2025 | 09:59
A-
A+
Doc-P-1434239-638970912960221238.jpeg
Doc-P-1434239-638970912960221238.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أعربت الفصائل واللجان الشعبية الفلسطينية في الشمال، في بيان، عن أسفها واستنكارها "لقرار إخلاء سبيل المتهم الرئيسي في جريمة "قارب الموت"، تلك الكارثة الإنسانية التي حصلت قبل عامين ونصف وأودت بحياة أكثر من 150 شخصاً من أبناء شعبنا الفلسطيني واللبناني والسوري، الذين قضوا غرقًا في رحلة يائسة بحثًا عن الكرامة والعيش الكريم بعد أن ضاقت بهم سبل الحياة في المخيمات والمنافي".
Advertisement

واعتبرت أن "هذا القرار يشكّل صدمة كبيرة لأهالي الضحايا، واستهتارًا بدماء الأبرياء الذين دفعوا ثمن الفقر والحرمان، ويبعث برسالة سلبية تُشعر ذوي الشهداء والمفقودين بأن العدالة غابت، وأن المتاجرين بأرواح الناس يمكن أن يفلتوا من العقاب".

وأكدت أن "هذه القضية ليست قضية قانونية فحسب، بل هي قضية أخلاقية وإنسانية ووطنية بامتياز، تمسّ كرامة شعب بأكمله، وتُعيد إلى الأذهان مأساة اللجوء والتهجير المستمر منذ النكبة وحتى اليوم".

وطالبت القضاء ب"إعادة النظر بهذا القرار الجائر، ومتابعة التحقيقات حتى النهاية، ومحاسبة كل من تورّط في هذه الجريمة التي هزّت ضمير الإنسانية". وسألت: "هل يعقل أن تكون هناك جريمة من دون مجرم؟"، وأهابت "بالمؤسسات الحقوقية والإنسانية المحلية والدولية أن ترفع صوتها دفاعًا عن حق الضحايا في العدالة والإنصاف".

وختمت الفصائل واللجان بيانها مؤكدة "الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا والمفقودين"، ومشيرة الى انها ستتابع هذه القضية "عبر رجال القانون للوصول إلى إحقاق الحق وإنصاف أهالي الشهداء والمفقودين".
مواضيع ذات صلة
اللجنة العربية ـ الإسلامية تأسف لرفض تأشيرات الوفد الفلسطيني: قرارٌ يناقض "اتفاقية المقر"
lebanon 24
26/10/2025 22:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
القضاء الأردني: إخلاء سبيل 4 متهمين في قضية تصنيع مسيّرات
lebanon 24
26/10/2025 22:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
ريفي: قرار إخلاء سبيل هنيبعل القذافي بكفالة 11 مليون دولار مخالف للعدالة
lebanon 24
26/10/2025 22:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24
الهيئة الاتهامية تُقرر إخلاء سبيل المدير العام لـ"كازينو لبنان" رولان خوري
lebanon 24
26/10/2025 22:05:40 Lebanon 24 Lebanon 24

الشهداء

الرئيسي

النكبة

الكريم

فلسطين

القضاء

الشمال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24