لبنان
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
26-10-2025
|
10:02
أفادت مصادر "الحدث" أن
علي حسين
الموسوي
الذي استهدفته
إسرائيل
في
النبي شيت
في
البقاع
هو عضو في "
الحرس الثوري الإيراني
".
وأضافت أن الموسوي تولى مسؤوليات أمنية وعسكرية بعد انهيار
نظام بشار الأسد
.
