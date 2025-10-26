Advertisement

لبنان

برفقة وزير الدفاع الإسرائيليّ... ماذا فعلت أورتاغوس اليوم قرب الحدود مع لبنان؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 10:21
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية أن وزير الدفاع يسرائيل كاتس أجرى جولة عند الحدود اللبنانية برفقة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس
وتجدر الإشارة إلى أن أورتاغوس تصل إلى لبنان يوم غد. 
 
