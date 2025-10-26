Advertisement

لبنان

النائب سليمان استقبل حبيش وفاعليات عكارية

Lebanon 24
26-10-2025 | 10:25
استقبل النائب محمد سليمان في دارته في وادي خالد، النائب السابق هادي حبيش، إلى جانب وفود وهيئات من مختلف بلدات عكار، ضمّت رؤساء اتحادات بلديات ورؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفاعليات من المنطقة.
وتناولت اللقاءات قضايا خدماتية وإنمائية، ومطالب تهم القرى والبلدات العكارية، كم جرى البحث في الأوضاع العامة والشؤون السياسية.
