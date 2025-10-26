النائب سليمان استقبل حبيش وفاعليات عكارية

Advertisement

استقبل النائب في دارته في ، النائب السابق ، إلى جانب وفود وهيئات من مختلف بلدات ، ضمّت رؤساء اتحادات بلديات ورؤساء بلديات ومخاتير ووجهاء وفاعليات من المنطقة.وتناولت اللقاءات قضايا خدماتية وإنمائية، ومطالب تهم القرى والبلدات العكارية، كم جرى البحث في الأوضاع العامة والشؤون السياسية.