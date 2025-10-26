Advertisement

لبنان

الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نعت طليع حمدان

Lebanon 24
26-10-2025 | 10:31
A-
A+
Doc-P-1434247-638970931654007477.png
Doc-P-1434247-638970931654007477.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نعى رئيس الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم عباس فواز، في بيان، الشاعر طليع حمدان "شاعر الجبل، ملك الكلمة، مُرهف الإحساس، صاحب بديهة، مبارزٌ جميل في الشعر والأوزان، منذ أن شارك في مطلع شبابه في الجوقات الزجلية، بانَ تميّزه وجمال شعره وسرعة نظمه. زرع التذوّق، تذوّق الكلمة في ذهن أجيال كثيرة، أصالة أهل الجبل وعنفوانهم صقلها في شعره، له صولات شعرية كبيرة في عالم الانتشار اللبناني".
Advertisement

أضاف: "طليع حمدان، خسارةٌ كبيرة لعالم الذوق والشعر والأدب. رحمه الله وأسكنه الفسيح من جنانه، وبإسمي وإسم المجلس العالمي للجامعة اللبنانية الثقافية في العالم، وبإسم الاغتراب اللبناني، أتقدّم من أهله وعائلته ومحبّيه وأهل الجبل الكرام وأهل عين عنوب بخالص التعازي القلبية".
مواضيع ذات صلة
وفد الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم يبدأ جولته الأسترالية
lebanon 24
26/10/2025 22:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجامعة اللبنانية الثقافية: تسجيل الطلاب السوريين غير الشرعيين عبء على لبنان
lebanon 24
26/10/2025 22:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
بكلمات مؤثرة... الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم تنعى السفير السابق فؤاد غندور
lebanon 24
26/10/2025 22:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الصمد ناعيا الشاعر طليع حمدان: ملأ فضاء لبنان بشعره الذي لا يُضاهى
lebanon 24
26/10/2025 22:06:16 Lebanon 24 Lebanon 24

الجامعة اللبنانية الثقافية

رئيس الجامعة اللبنانية

الجامعة اللبنانية

جامعة اللبنانية

المجلس العالمي

رئيس الجامعة

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
15:52 | 2025-10-26
15:48 | 2025-10-26
15:41 | 2025-10-26
15:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24