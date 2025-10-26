الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم نعت طليع حمدان

Advertisement

نعى رئيس في العالم عباس ، في بيان، الشاعر طليع "شاعر الجبل، ملك الكلمة، مُرهف الإحساس، صاحب بديهة، مبارزٌ جميل في الشعر والأوزان، منذ أن شارك في مطلع شبابه في الجوقات الزجلية، بانَ تميّزه وجمال شعره وسرعة نظمه. زرع التذوّق، تذوّق الكلمة في ذهن أجيال كثيرة، أهل الجبل وعنفوانهم صقلها في شعره، له شعرية كبيرة في عالم الانتشار اللبناني".أضاف: "طليع حمدان، خسارةٌ كبيرة لعالم الذوق والشعر والأدب. رحمه الله وأسكنه الفسيح من جنانه، وبإسمي وإسم للجامعة الثقافية في العالم، وبإسم الاغتراب اللبناني، أتقدّم من أهله وعائلته ومحبّيه وأهل الجبل الكرام وأهل عين عنوب بخالص التعازي القلبية".