الخير يشكر ميقاتي على رعايته وتمويله إنشاء مركز غسيل كلى في مستشفى المنية الحكومي

Advertisement

توجه النائب أحمد الخير، في بيان، بـ"جزيل الشكر والتقدير إلى دولة على رعايته الكريمة وتمويله إنشاء مركز غسيل الكلى في مستشفى الحكومي، وهو إنجاز صحي وإنساني كبير يلبّي حاجة أساسية لأهلنا في المنية. وقد تحقق هذا المشروع بفضل دعم ووزارة الصحة التي تولت التجهيزات وبالمساعي التي قمتُ بها حرصاً تعزيز الخدمات الصحية في منطقتنا. كما أشكر من أعماق قلبي جميع أبناء وفاعليات المنية الذين شاركوا في حفل التدشين، تقديراً منهم لأهمية هذا المشروع الذي يُعدّ مكسباً لكل أبناء المنطقة".وعبر عن أسفه واعتذاره لما حصل خلال الحفل من "تقصير في التنظيم تجاه عدد من رؤساء البلديات والمخاتير وبعض المشايخ الكرام"، وقال: "أودّ أن أوضح أن هذا الأمر لم يكن مقصوداً إطلاقاً، إذ تولّت إدارة المستشفى حصراً مهمة التنظيم، ولم يكن لمكتبي أي دور في الترتيبات الخاصة بالحفل. أؤكد مجدداً احترامي الكبير لكل الفاعليات والمرجعيات في المنية، وأشدد على أن ما يجمعنا هو العمل المشترك لما فيه خير منطقتنا وخدمة أهلها الكرام كما يستحقون".