بحقّه مذكّرات عدلية.. إليكم بالصورة من أوقفت شعبة المعلومات في التبعة

صدر عن – العامة البلاغ التالي:في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها لمكافحة عمليات السلب في مختلف المناطق ، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب في مناطقعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه.وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هويته وتوقيفه بتاريخ 11-10-2025 في محلّة النبعة، ويدعى:ه. ع. (مواليد 2001، لبناني) يوجد بحقّه مذكّرتان عدليتان بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية.بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب في مناطق .أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة .