لبنان

بحقّه مذكّرات عدلية.. إليكم بالصورة من أوقفت شعبة المعلومات في التبعة

Lebanon 24
26-10-2025 | 10:41
Doc-P-1434250-638970939016709116.jpg
Doc-P-1434250-638970939016709116.jpg photos 0
صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخليشعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات السلب في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معلومات حول قيام مجهول بتنفيذ عمليات سلب في مناطق جبل لبنان.

على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصّة في شعبة المعلومات إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويّة المذكور وتوقيفه.

وبنتيجة الاستقصاءات والتحريات المكثفة توصلت الشعبة إلى تحديد هويته وتوقيفه بتاريخ 11-10-2025 في محلّة النبعة، ويدعى:

ه. ع. (مواليد 2001، لبناني) يوجد بحقّه مذكّرتان عدليتان بجرم نقل أسلحة وذخائر حربية.

بالتحقيق معه، اعترف بما نُسب إليه لجهة قيامه بتنفيذ العديد من عمليات السلب في مناطق جبل لبنان.

أجري المقتضى القانوني بحقّه، وأودع والمضبوطات المرجع المختصّ بناءً على إشارة القضاء
 
