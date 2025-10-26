Advertisement

لبنان

سقوط طائرة مسيّرة إسرائيليّة في سهل في بلدة بوداي

Lebanon 24
26-10-2025 | 10:44
أفادت مندوبة "لبنان 24"، عن سقوط طائرة مسيّرة إسرائيليّة في سهل في بلدة بوداي.
وبحسب شهود عيان، استهدفت مسيّرة الطائرة التي سقطت.
 
لبنان 24

إسرائيل

لبنان

بوداي

عيان

