لبنان

مخزومي شكر للحجار وزيدان وعبود حل أزمة الإنارة في نفق سليم سلام

Lebanon 24
26-10-2025 | 11:03
كتب النائب فؤاد مخزومي عبر "اكس": 
"كل الشكر والتقدير لكل من وزير الداخلية أحمد الحجار، بلدية بيروت ممثلة برئيسها المهندس ابراهيم زيدان، ومحافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود على تجاوبهم مع متابعتنا لأزمة انقطاع الإنارة في نفق سليم سلام وبذل الجهود لحل هذه المسألة، مع ضرورة التأكيد على أهمية إيجاد حل جذري وسريع لضمان عدم تكرار ما حصل، لأن بيروت تستحق أن نتعاون جميعًا لخدمتها، لما فيه خير ومصلحة العاصمة وأهلها".
