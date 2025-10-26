Advertisement

لبنان

شهيد وجريح... ما الذي استهدفته إسرائيل في منطقة الحفير؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 11:14
أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة التابع لوزارة الصحة العامة أن غارة الجيش الإسرائيلي على  بلدة الحفير قضاء بعلبك أدت إلى سقوط شهيد من الجنسية السورية وإصابة شخص أخر بجروح، ايضا من الجنسية السورية.
وزارة الصحة العامة

وزارة الصحة

الإسرائيلي

إسرائيل

السورية

بعلبك

سورية

شهيد

19:27 | 2025-10-26
19:08 | 2025-10-26
16:59 | 2025-10-26
16:13 | 2025-10-26
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
