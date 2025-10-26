Advertisement

لبنان

خريس: لماذا لا يتم الضغط على العدوّ الاسرائيلي لوقف عدوانه وخروقاته؟

Lebanon 24
26-10-2025 | 11:26
Doc-P-1434268-638970965953398683.jpeg
Doc-P-1434268-638970965953398683.jpeg photos 0
أكّد النائب علي خريس "اننا لا يمكن ان نستسلم ولا نتراجع ولا نضعف مهما كانت الضغوطات، ونحن لا نقدم طروحات تعجيزية، بل التزمنا بالقرار 1701 التزاماً كاملاً، ولكن العدو الاسرائيلي هو من لم يلتزم وما زال في كل ساعة يخرق هذا القرار"، متسائلاً عن "دور وعمل اللجنة التي ترعى هذا الإتفاق، وهي التي تجتمع دورياً ، فلماذا لا نراها تضغط على العدو الاسرائيلي لوقف عدوانه وخروقاته؟".
كلام خريس جاء خلال حفل تأبيني في بلدة دير عامص، وقال: "سنبقى نتمسك بالوحدة الوطنية وصيغة العيش المشترك، لأن افضل وجوه الحرب مع العدو الاسرائيلي هو السلم الأهلي".

وتطرق الى الاستحقاق الانتخابي مؤكدًا "أنه سيجري في موعده المحدد، في ظل القانون السائد، اذ لا نحتاج الى قانون جديد او تعديلات عليه وستجري الانتخابات على أساسه، وكما قال الرئيس نبيه بري ممنوع ولو ليوم واحد تأجيل الانتخابات، وعلى جميع الكتل النيابية أن تعي ذلك، لا ان يعطلوا الانتخابات". 

وتطرق الى الموازنة فقال: "يجب ان تتضمن بندًا أساسياً يتعلق بإعادة إعمار ما هدمه العدو الاسرائيلي، وأنه بند أساسي في هذه الموازنة ولن تمر دونه".
