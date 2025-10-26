Advertisement

لبنان

إثر نوبة قلبية مفاجئة... وفاة العداء اللبنانيّ وليد مرحيبي

Lebanon 24
26-10-2025 | 11:33
توفي العداء الطرابلسي وليد مرحيبي عن عمرٍ ناهز 40 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.
ويُعرف مرحيبي بحبّه الكبير للرياضة ومشاركته في العديد من السباقات المحلية.
