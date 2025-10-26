إثر نوبة قلبية مفاجئة... وفاة العداء اللبنانيّ وليد مرحيبي

توفي العداء وليد مرحيبي عن عمرٍ ناهز 40 عاماً، إثر إصابته بنوبة قلبية مفاجئة.

Advertisement

ويُعرف مرحيبي بحبّه الكبير للرياضة ومشاركته في العديد من السباقات المحلية.