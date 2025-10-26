Advertisement

لبنان

المونسنيور القزي: إقليم الخروب يمثل عنوان الشراكة الوطنية

Lebanon 24
26-10-2025 | 12:27
أكد رئيس بلدية جدرا المونسنيور جوزيف القزي، أن إقليم الخروب يجسدّ رسالة المحبة والعيش المشترك في لبنان بين الجناحين المسيحي والمسلم، منتقداً من أسماهم بـ"أصحاب الأقلام الخبيثة التي تتجرأ إلى التشكيك والدس والتنكر إلى حقيقة الشراكة الوطنية القائمة في كل قرى الإقليم المتداخلة مع بعضها البعض جغرافياً وإجتماعياً والمتنوعة روحياً وسياسياً ووطنياً".
وخلال ترؤسه قداسين إحتفاليين في رعيتي السيدة الوردية في البرجين ومار جرجس جدرا - إقليم الخروب، قال القزي: "إننا نأسف للكلام الذي أوردته أقلام مأجورة أمس السبت، والتي ربما أرادت أن تعبّر عن مأزق أصحابها وإرباكهم أمام كل استحقاق فيعتبرون أنفسهم خاسرون ومربكون أمام مشهد الوفاق والوحدة والشراكة الوطنية التي يجسدها أبناء إقليم الخروب  المخلصون الأوفياء".
وتوجّه المونسنيور القزي إلى من وصفهم بـ"أصحاب الأقلام الصفراء" قائلاً: "راجعوا حساباتكم وأنفسكم، فإذا كان كلامكم ذلّة لسان فقط سامحكم الله، وإذا كان خطأ ونسياناً فأذكركم بقول شهيد لبنان الوطني الكبير المرحوم الرئيس رفيق الحريري: لقد أوقفنا العد في لبنان".
وتابع: "إذا كان كلامكم للإساءة وهذا معيب بحقكم وبكرامة أهلنا في الإقليم، فعليكم بالإعتذار إلى من يؤمنون بحقيقة الشراكة الوطنية والعيش المشترك التي يؤمن بها ويجسدها أبناء الإقليم والشوف بمختلف عائلاتهم الروحية ومرجعياتهم الوطنية والدينية والسياسية والإجتماعية واتحادي بلدياتهم ومجالسهم البلدية والإختيارية وأنديتهم وجمعياتهم".
وختم القزي بالقول: "يا أهلنا في الإقليم والشوف والجبل، سنبقى معاً جنباً إلى جنب بشراكتنا الوطنية وتنوعنا الروحي والإجتماعي والحزبي والسياسي، نعمل معاً على حماية وتحصين وحدتنا الوطنية مهما اشتدت علينا النوائب".
