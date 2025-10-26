ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات

Advertisement

أقام اللبناني ورشة عمل في قاعة بلدية لتقييم الاحتياجات الصحية السريعة للبلديات الواقعة ضمن نطاق 5 كلم من مركزه الصحي في حلبا، بحضور رئيس البلدية الحلبي وممثلين عن 20 بلدية ناشطة في الشأنين الصحي والاجتماعي.افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية بالبلديات المشاركة والتعاون القائم مع الأحمر. وقدّم فريق الصليب الأحمر عرضًا تعريفيًا بدور قطاع الخدمات الطبية والاجتماعية وأهداف الورشة، موضحًا آليات معالجة المطروحة وجدوى اللقاء التشاوري تمهيدًا لتنفيذ مشاريع مبنية على حاجات فعلية وميدانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)