لبنان

ورشة للصليب الأحمر في حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية للبلديات

Lebanon 24
26-10-2025 | 12:50
أقام الصليب الأحمر اللبناني ورشة عمل في قاعة بلدية حلبا لتقييم الاحتياجات الصحية السريعة للبلديات الواقعة ضمن نطاق 5 كلم من مركزه الصحي في حلبا، بحضور رئيس البلدية عبد الحميد أحمد الحلبي وممثلين عن 20 بلدية ناشطة في الشأنين الصحي والاجتماعي.
افتُتح اللقاء بكلمة ترحيبية بالبلديات المشاركة والتعاون القائم مع الصليب الأحمر. وقدّم فريق الصليب الأحمر عرضًا تعريفيًا بدور قطاع الخدمات الطبية والاجتماعية وأهداف الورشة، موضحًا آليات معالجة القضايا المطروحة وجدوى اللقاء التشاوري تمهيدًا لتنفيذ مشاريع مبنية على حاجات فعلية وميدانية. (الوكالة الوطنية للإعلام)
