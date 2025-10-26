لمدة 10 أيام.. تدابير سير في صوفر

Advertisement

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أنّ إحدى الشّركات المتعهّدة ستقوم بأعمال صيانة على في حدود 100 متر من محوّل عند نفق السكّة القديم، وذلك اعتبارًا من تاريخ 26-10-2025 ولمدّة عشرة أيّام.ولفتت في بلاغ إلى أنّه سيتمّ إقفال الطريق وقطع السير بالاتّجاهين عند محوّل حمانا القديم باتّجاه صوفر- طريق القديمة، والإبقاء على السير على ، مع إمكان إبقاء السير من محوّل صوفر القديم باتّجاه صوفر.وطلبت من المواطنين الكرام أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.