لبنان
يوم طبي مجاني لفحص العيون وتوزيع نظارات في جزّين
Lebanon 24
26-10-2025
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نظّم مركز "القوّات اللبنانيّة" في جزّين، بالتعاون مع دائرة مجازي قياس النظر والمهن البصريّة في مصلحة المهن المجازة، يوماً طبّياً مجانياً في عيادة AA.THERAPY – جزّين لفحص العيون وتوزيع النظارات الطبيّة.
شارك في النشاط عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب
سعيد الأسمر
، ورئيس الدائرة هشام حاكمه، ورئيسة المصلحة
ميراي
ماهر، والمنسّقان السابقان
جان كلود
نجم وجورج نجم. وقدّم فريق من أطبّاء العيون معاينات مجانيّة لنحو 200 شخص، مع توزيع نظّارات مجاناً.
وفي الختام، شكر نائب منسّق المنطقة ورئيس مركز جزّين ناجي
بو نادر
جميع المساهمين، مثنياً على التعاون لخدمة الأهالي، وموجهاً الشكر للدكتور أنطوني
الأسمر
لتخصيص عيادته، وللمهندس عجاج حدّاد على دعمه المتواصل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
يوم صحي مجاني مخصص لأهالي جزين في هذا التاريخ
ترامب سيخضع لفحص طبي هذا الأسبوع
البيت الأبيض: ترامب سيخضع لفحص روتيني يوم الجمعة ويعتزم التوجّه للشرق الأوسط بعدها
قطرة عيون جديدة قد تقلل الحاجة للنظارات
الوكالة الوطنية للإعلام
الوطنية للإعلام
الوكالة الوطنية
رئيس الدائرة
سعيد الأسمر
جان كلود
كلود نجم
الجمهوري
تابع
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
