يوم طبي مجاني لفحص العيون وتوزيع نظارات في جزّين

نظّم مركز "القوّات اللبنانيّة" في جزّين، بالتعاون مع دائرة مجازي قياس النظر والمهن البصريّة في مصلحة المهن المجازة، يوماً طبّياً مجانياً في عيادة AA.THERAPY – جزّين لفحص العيون وتوزيع النظارات الطبيّة.

شارك في النشاط عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب ، ورئيس الدائرة هشام حاكمه، ورئيسة المصلحة ماهر، والمنسّقان السابقان نجم وجورج نجم. وقدّم فريق من أطبّاء العيون معاينات مجانيّة لنحو 200 شخص، مع توزيع نظّارات مجاناً.

وفي الختام، شكر نائب منسّق المنطقة ورئيس مركز جزّين ناجي جميع المساهمين، مثنياً على التعاون لخدمة الأهالي، وموجهاً الشكر للدكتور أنطوني لتخصيص عيادته، وللمهندس عجاج حدّاد على دعمه المتواصل. (الوكالة الوطنية للإعلام)