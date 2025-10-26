Advertisement

لبنان

يوم طبي مجاني لفحص العيون وتوزيع نظارات في جزّين

Lebanon 24
26-10-2025 | 14:43
نظّم مركز "القوّات اللبنانيّة" في جزّين، بالتعاون مع دائرة مجازي قياس النظر والمهن البصريّة في مصلحة المهن المجازة، يوماً طبّياً مجانياً في عيادة AA.THERAPY – جزّين لفحص العيون وتوزيع النظارات الطبيّة.
شارك في النشاط عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النائب سعيد الأسمر، ورئيس الدائرة هشام حاكمه، ورئيسة المصلحة ميراي ماهر، والمنسّقان السابقان جان كلود نجم وجورج نجم. وقدّم فريق من أطبّاء العيون معاينات مجانيّة لنحو 200 شخص، مع توزيع نظّارات مجاناً.
 
وفي الختام، شكر نائب منسّق المنطقة ورئيس مركز جزّين ناجي بو نادر جميع المساهمين، مثنياً على التعاون لخدمة الأهالي، وموجهاً الشكر للدكتور أنطوني الأسمر لتخصيص عيادته، وللمهندس عجاج حدّاد على دعمه المتواصل. (الوكالة الوطنية للإعلام)
