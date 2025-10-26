افتتاح مركز BNB HUB للتنمية الاجتماعية والشبابية

افتتح حزب الكتلة الوطنية اللبنانية
وجمعية “بيتي” المركز التنموي الاجتماعي الشبابي في كسروان – BNB HUB، في بيت الكتلة الوطنية في ذوق مكايل، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في مجتمعهم.
حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والبلدية، وتخلله جلسة حوارية بعنوان "أهمية التنمية الاجتماعية ودورها في تمكين الشباب"، شارك فيها كل من رئيس اتحاد
بلديات كسروان الفتوح
الأستاذ إلياس بعينو، الذي شدد على دور البلديات في تفعيل العمل التنموي، والوزير السابق الدكتور زياد بارود الذي تحدث عن أهمية إشراك الشباب في الشأن العام، وخبيرة التنمية والحكومة الدكتورة جوزفين زغيب، التي ركزت على الفرق بين الإنماء والتنمية، وأدار الجلسة الإعلامي يزبك وهبه.
استُهلّ اللقاء بكلمة للكتلة الوطنية ألقاها الدكتور جورج
أنطوان أبي زيد، استعرض فيها تاريخ بيت الكتلة الوطنية في ذوق مكايل، الذي بُني عام 1938 على يد السيدة لودي سرسق إدّه، زوجة الرئيس الراحل إميل إدّه، تحت اسم L’Artisanat Libanais، ليجسّد روح الحرف اللبنانية الأصيلة. وأشار أبي زيد إلى الدور التاريخي للمكان كمركز للحوار والثقافة والتدريب المهني، قبل أن يتحوّل عام 2005 إلى مقر للكتلة الوطنية في قضاء كسروان، محافظًا على رسالته السياسية والثقافية والانفتاحية.
ثم ألقى أمين صندوق جمعية Beity، الأستاذ جورج البعينو، كلمة أكّد فيها أنّ افتتاح المركز يشكّل إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة الجمعية التي تحتفل هذا العام بمرور 21 عامًا على تأسيسها.
وقال البعينو:
"اليوم نحتفل بإنجازين: افتتاح مركز BNB HUB لخدمة الشباب والمجتمع، ومرور واحدٍ وعشرين عامًا على عطاء جمعية بيتي
التي عملت منذ عام 2004 على تحقيق رؤيتها في بناء مجتمع صحي وقوي، تتساوى فيه الفرص بين الجميع".
كما وجّه البعينو شكره لكل الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية الشريكة في مشاريع التنمية، منها الأمم المتحدة
، البنك الدولي
، الاتحاد الأوروبي
، والعديد من الوزارات اللبنانية والبلديات.
أما رئيسة جمعية بيتي الدكتورة جوزفين زغيب، فأعلنت أنّ أبواب المركز مفتوحة أمام الجميع – من طلاب وشباب وجمعيات بيئية وتنموية ونسوية – ليكون مساحة آمنة للإبداع والتعاون والتطوير.
وأوضحت أنّ المركز يسعى إلى تحقيق أهداف متعددة أبرزها:
تعزيز الانتماء والمواطنة والمسؤولية الاجتماعية.
نشر الوعي حول قضايا البيئة والمواطنة والمساواة.
تدريب الشباب على ريادة الأعمال ودعم الابتكار.
تشجيع الشباب على المشاركة في الشأن العام وإعداد قيادات شابة مؤثرة.
وفي ختام الحفل، أحيت فرقة Les Solistes de Beirut أمسية موسيقية أضفت أجواء فنية مميّزة على المناسبة، بقيادة المايسترو فرناندو، إلى جانب عازف الساكسوفون إيلي عقيقي، في ما يشبه احتفالًا بالأمل والتجدد في قلب كسروان.
يشكّل افتتاح مركز BNB HUB إطارًا حديثًا للشراكة بين حزب الكتلة الوطنية وجمعية بيتي، ونموذجًا جديدًا للتعاون بين الأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني، بهدف تحويل العمل التنموي إلى مساحة مشتركة تجمع الشباب، وتزرع فيهم روح المبادرة والمشاركة السياسية.