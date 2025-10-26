افتتاح مركز BNB HUB للتنمية الاجتماعية والشبابية

Advertisement

افتتح حزب الكتلة الوطنية وجمعية “بيتي” المركز التنموي الاجتماعي الشبابي في كسروان – BNB HUB، في بيت الكتلة الوطنية في ذوق مكايل، برعاية وزيرة الشؤون الاجتماعية السيدة حنين السيد، في خطوة نوعية تهدف إلى تعزيز التنمية المحلية وتمكين الشباب من المساهمة الفاعلة في مجتمعهم.حضر الحفل حشد من الشخصيات السياسية والدينية والاجتماعية والبلدية، وتخلله جلسة حوارية بعنوان "أهمية التنمية الاجتماعية ودورها في تمكين الشباب"، شارك فيها كل من بلديات كسروان الأستاذ إلياس بعينو، الذي شدد على دور البلديات في تفعيل العمل التنموي، والوزير السابق الدكتور زياد بارود الذي تحدث عن أهمية إشراك الشباب في الشأن العام، وخبيرة التنمية والحكومة الدكتورة جوزفين زغيب، التي ركزت على الفرق بين الإنماء والتنمية، وأدار الجلسة الإعلامي يزبك وهبه.استُهلّ اللقاء بكلمة للكتلة الوطنية ألقاها الدكتور أنطوان أبي زيد، استعرض فيها تاريخ بيت الكتلة الوطنية في ذوق مكايل، الذي بُني عام 1938 على يد السيدة لودي سرسق إدّه، زوجة الرئيس الراحل إميل إدّه، تحت اسم L’Artisanat Libanais، ليجسّد روح الحرف اللبنانية الأصيلة. وأشار أبي زيد إلى الدور التاريخي للمكان كمركز للحوار والثقافة والتدريب المهني، قبل أن يتحوّل عام 2005 إلى مقر للكتلة الوطنية في قضاء كسروان، محافظًا على رسالته السياسية والثقافية والانفتاحية.ثم ألقى أمين صندوق جمعية Beity، الأستاذ جورج البعينو، كلمة أكّد فيها أنّ افتتاح المركز يشكّل إنجازًا جديدًا يضاف إلى مسيرة الجمعية التي تحتفل هذا العام بمرور 21 عامًا على تأسيسها.وقال البعينو:"اليوم نحتفل بإنجازين: افتتاح مركز BNB HUB لخدمة الشباب والمجتمع، ومرور واحدٍ وعشرين عامًا على عطاء جمعية التي عملت منذ عام 2004 على تحقيق رؤيتها في بناء مجتمع صحي وقوي، تتساوى فيه الفرص بين الجميع".كما وجّه البعينو شكره لكل الجمعيات والمنظمات المحلية والدولية الشريكة في مشاريع التنمية، منها ، ، ، والعديد من الوزارات اللبنانية والبلديات.