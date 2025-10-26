إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

Advertisement

صدر بيان عن ، تضمن المهام التي نفذها عناصرها خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي كالتالي:إخماد 29 حريق أعشاب، تنفيذ عمليتي إنقاذ، القيام بـ11 عملية إسعاف، منها: 3 حالات طارئة، 5 حوادث سير، و3 عمليات نقل مرضى.