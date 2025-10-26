Advertisement

لبنان

إليكم حصيلة عمليات الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية

Lebanon 24
26-10-2025 | 15:41
A-
A+
Doc-P-1434350-638971118948292224.jpg
Doc-P-1434350-638971118948292224.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
صدر بيان عن المديرية العامة للدفاع المدني، تضمن المهام التي نفذها عناصرها خلال الـ24 ساعة الماضية، وهي كالتالي: 
Advertisement

إخماد 29 حريق أعشاب، تنفيذ عمليتي إنقاذ، القيام بـ11 عملية إسعاف، منها: 3 حالات طارئة، 5 حوادث سير، و3 عمليات نقل مرضى.
مواضيع ذات صلة
خلال الـ24 ساعة الماضية.. إليكم عمليات الدفاع المدني
lebanon 24
27/10/2025 03:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
هذه كانت مهام الدفاع المدني خلال الـ24 ساعة الماضية
lebanon 24
27/10/2025 03:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد مهمات الدفاع المدني التي نُفّذت خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
27/10/2025 03:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24
إليكم عدد المهمات التي نفذها الدفاع المدني خلال الـ 24 ساعة الماضية
lebanon 24
27/10/2025 03:14:28 Lebanon 24 Lebanon 24

المديرية العامة للدفاع المدني

المديرية العامة

مديرية ال

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
19:27 | 2025-10-26
19:08 | 2025-10-26
16:59 | 2025-10-26
16:13 | 2025-10-26
16:01 | 2025-10-26
16:00 | 2025-10-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24