22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
بعد اصابته بطلق ناري عند مدخل مخيم شاتيلا.. وفاة ايليو ابو حنا
Lebanon 24
26-10-2025
|
13:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
توفي المواطن إيليو ارنستو أبو حنّا فجر الأحد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري عند أحد الحواجز التابعة للجنة الأمنية
الفلسطينية
عند مدخل مخيم
شاتيلا
في
بيروت
، بحسب ما افادت مندوبة "
لبنان 24
".
Advertisement
ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو أسباب إطلاق النار، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقًا لكشف التفاصيل.
يُذكر أن الشاب أبو حنّا ينحدر من بلدة
مزيارة
– قضاء
زغرتا
في
شمال لبنان
.
مواضيع ذات صلة
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
Lebanon 24
عملية نوعية للجيش داخل مخيم شاتيلا: خطوة حاسمة لمكافحة الاتجار بالمخدرات
27/10/2025 03:14:48
27/10/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
عملية أمنية للجيش داخل مخيم شاتيلا.. شاهدوا الصور
Lebanon 24
عملية أمنية للجيش داخل مخيم شاتيلا.. شاهدوا الصور
27/10/2025 03:14:48
27/10/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا
Lebanon 24
تجدد الاشتباكات ليلا بين الجيش ومطلوبين في مخيم شاتيلا
27/10/2025 03:14:48
27/10/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية أمنية للجيش في مخيم شاتيلا
Lebanon 24
بالفيديو.. عملية أمنية للجيش في مخيم شاتيلا
27/10/2025 03:14:48
27/10/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
الفلسطينية
شمال لبنان
لجنة الأمن
لبنان 24
مزيارة
فلسطين
شاتيلا
بيروت
تابع
قد يعجبك أيضاً
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
Lebanon 24
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
19:27 | 2025-10-26
26/10/2025 07:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
26/10/2025 07:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
Lebanon 24
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
16:59 | 2025-10-26
26/10/2025 04:59:05
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
Lebanon 24
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
16:13 | 2025-10-26
26/10/2025 04:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
16:01 | 2025-10-26
26/10/2025 04:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:27 | 2025-10-26
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
19:08 | 2025-10-26
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
16:59 | 2025-10-26
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
16:13 | 2025-10-26
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
16:01 | 2025-10-26
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
16:00 | 2025-10-26
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24