بعد اصابته بطلق ناري عند مدخل مخيم شاتيلا.. وفاة ايليو ابو حنا

Advertisement

توفي المواطن إيليو ارنستو أبو حنّا فجر الأحد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري عند أحد الحواجز التابعة للجنة الأمنية عند مدخل مخيم في ، بحسب ما افادت مندوبة " ".ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو أسباب إطلاق النار، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقًا لكشف التفاصيل.يُذكر أن الشاب أبو حنّا ينحدر من بلدة – قضاء في .