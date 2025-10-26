Advertisement

لبنان

بعد اصابته بطلق ناري عند مدخل مخيم شاتيلا.. وفاة ايليو ابو حنا

Lebanon 24
26-10-2025 | 13:58
توفي المواطن إيليو ارنستو أبو حنّا فجر الأحد، متأثرًا بإصابته بطلق ناري عند أحد الحواجز التابعة للجنة الأمنية الفلسطينية عند مدخل مخيم شاتيلا في بيروت، بحسب ما افادت مندوبة "لبنان 24".
ولم تتضح بعد ملابسات الحادثة أو أسباب إطلاق النار، فيما فتحت الجهات الأمنية المختصة تحقيقًا لكشف التفاصيل.

يُذكر أن الشاب أبو حنّا ينحدر من بلدة مزيارة – قضاء زغرتا في شمال لبنان.




