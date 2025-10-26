22
لبنان
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:01
أحيت عائلة المقدّم الشهيد محمد فرحات، الذي قضى بغارة إسرائيلية في ياطر، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده في دارتها بديرقانون رأس
العين
– قضاء صور، بحضور رسمي وروحي وشعبي واسع.
مثّل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قائمقام صور محمد جفال، ومثّل
قائد الجيش
العماد رودولف هيكل قائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال البردويل، كما حضر ممثل
المدير العام
لقوى الأمن الداخلي، وفاعليات دينية من مختلف الطوائف ومسؤولون أمنيون وبلديون.
استُهلّت المناسبة بالنشيد الوطني وعرض فيلم أعدّته مديرية التوجيه عن سيرة الشهيد، ثم ألقت شقيقته رنا كلمة وجدانية.
وأشاد العميد البردويل بتضحيات فرحات ووفائه للمؤسسة العسكرية، فيما أكد المفتي حسن عبدالله أن الشهادة توحّد اللبنانيين حول الجيش ووجوب تحييده عن التجاذبات.
واعتبر المتروبوليت
جورج
اسكندر أن الجيش "ضمير الوطن" وأن فرحات "
شهيد
الوطن الواحد"، ودعا الشيخ عدنان الداوود إلى صون المؤسسات الأمنية والعسكرية. وفي الختام، قدّم العميد البردويل درعًا باسم قائد الجيش لوالدة وعائلة الشهيد. (الوكالة الوطنية للإعلام)
