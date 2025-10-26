الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي

أحيت عائلة المقدّم الشهيد محمد فرحات، الذي قضى بغارة إسرائيلية في ياطر، الذكرى السنوية الأولى لاستشهاده في دارتها بديرقانون رأس – قضاء صور، بحضور رسمي وروحي وشعبي واسع.

مثّل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون قائمقام صور محمد جفال، ومثّل العماد رودولف هيكل قائد اللواء الخامس العميد الركن ميشال البردويل، كما حضر ممثل لقوى الأمن الداخلي، وفاعليات دينية من مختلف الطوائف ومسؤولون أمنيون وبلديون.



استُهلّت المناسبة بالنشيد الوطني وعرض فيلم أعدّته مديرية التوجيه عن سيرة الشهيد، ثم ألقت شقيقته رنا كلمة وجدانية.

وأشاد العميد البردويل بتضحيات فرحات ووفائه للمؤسسة العسكرية، فيما أكد المفتي حسن عبدالله أن الشهادة توحّد اللبنانيين حول الجيش ووجوب تحييده عن التجاذبات.

واعتبر المتروبوليت اسكندر أن الجيش "ضمير الوطن" وأن فرحات " الوطن الواحد"، ودعا الشيخ عدنان الداوود إلى صون المؤسسات الأمنية والعسكرية. وفي الختام، قدّم العميد البردويل درعًا باسم قائد الجيش لوالدة وعائلة الشهيد. (الوكالة الوطنية للإعلام)