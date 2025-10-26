Advertisement

لبنان

باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه

Lebanon 24
26-10-2025 | 16:59
رأى رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل أن "الحرب قائمة "عملياً" ولا مصلحة لحزب الله بخوض "مشكل داخلي" لكنه مُحاط باللغة التهديدية من جهات مختلفة، وتحييد لبنان ممكن أن يحصل عبر رعاية أممية أو استراتيجية دفاعية مع الولايات المتحدة الأميركية ".
واعتبر باسيل في حديث عبر "الجديد" أن "السلطة اللبنانية لا تتعاطى بمسؤولية مع موضوع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة لناحية الوعود للداخل أو الخارج "صفر إنتاج"، كما يجب طمأنة حزب الله بقدرة الدولة على حماية لبنان "مش بدنا ننزع سلاحك لنرجع نقتلك".

ولفت باسيل إلى أن "حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام".

وبرأي باسيل، "لا مشكلة بالتفاوض المباشر مع إسرائيل وما يحصل في الناقورة شبيه بذلك ولجنة مفاوضات الترسيم كانت أمنية - عسكرية".

في وقت، أعرب باسيل عن خشيته "من حصول اتفاق "يطيروا فيه" حق المنتشرين بالتصويت وهذه ليست تسوية بل "فرقعة"، والحكومة تسعى إلى تطيير الانتخابات النيابية وعليها تطبيق القانون".
التيار الوطني الحر

الولايات المتحدة

التيار الوطني

جبران باسيل

الدولة على

اللبنانية

حزب الله

إسرائيل

