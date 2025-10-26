باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه

Advertisement

رأى رئيس النائب أن "الحرب قائمة "عملياً" ولا مصلحة لحزب الله بخوض "مشكل داخلي" لكنه مُحاط باللغة التهديدية من جهات مختلفة، وتحييد ممكن أن يحصل عبر رعاية أممية أو استراتيجية دفاعية مع الأميركية ".واعتبر في حديث عبر "الجديد" أن "السلطة لا تتعاطى بمسؤولية مع موضوع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة لناحية الوعود للداخل أو الخارج "صفر إنتاج"، كما يجب طمأنة بقدرة حماية لبنان "مش بدنا ننزع سلاحك لنرجع نقتلك".ولفت باسيل إلى أن "حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام".وبرأي باسيل، "لا مشكلة بالتفاوض المباشر مع وما يحصل في الناقورة شبيه بذلك ولجنة مفاوضات الترسيم كانت أمنية - عسكرية".في وقت، أعرب باسيل عن خشيته "من حصول اتفاق "يطيروا فيه" حق المنتشرين بالتصويت وهذه ليست تسوية بل "فرقعة"، والحكومة تسعى إلى تطيير الانتخابات النيابية وعليها تطبيق القانون".