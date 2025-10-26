22
o
بيروت
21
o
طرابلس
20
o
صور
24
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
15
o
النبطية
15
o
زحلة
13
o
بعلبك
7
o
بشري
15
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه
Lebanon 24
26-10-2025
|
16:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
رأى رئيس
التيار الوطني الحر
النائب
جبران باسيل
أن "الحرب قائمة "عملياً" ولا مصلحة لحزب الله بخوض "مشكل داخلي" لكنه مُحاط باللغة التهديدية من جهات مختلفة، وتحييد
لبنان
ممكن أن يحصل عبر رعاية أممية أو استراتيجية دفاعية مع
الولايات المتحدة
الأميركية ".
Advertisement
واعتبر
باسيل
في حديث عبر "الجديد" أن "السلطة
اللبنانية
لا تتعاطى بمسؤولية مع موضوع الاعتداءات الاسرائيلية المستمرة لناحية الوعود للداخل أو الخارج "صفر إنتاج"، كما يجب طمأنة
حزب الله
بقدرة
الدولة على
حماية لبنان "مش بدنا ننزع سلاحك لنرجع نقتلك".
ولفت باسيل إلى أن "حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام".
وبرأي باسيل، "لا مشكلة بالتفاوض المباشر مع
إسرائيل
وما يحصل في الناقورة شبيه بذلك ولجنة مفاوضات الترسيم كانت أمنية - عسكرية".
في وقت، أعرب باسيل عن خشيته "من حصول اتفاق "يطيروا فيه" حق المنتشرين بالتصويت وهذه ليست تسوية بل "فرقعة"، والحكومة تسعى إلى تطيير الانتخابات النيابية وعليها تطبيق القانون".
مواضيع ذات صلة
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام
Lebanon 24
باسيل: حزب الله فقد قوته الردعية بسبب خطأ استراتيجي وهو من ساهم بنزع الشرعية عن سلاحه لأنه أعطى ثقته مرتين لحكومة نواف سلام
27/10/2025 03:15:08
27/10/2025 03:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
Lebanon 24
برّاك جدد مطالبة لبنان بنزع سلاح "حزب الله" والاخير يكشف عن لاءاته
27/10/2025 03:15:08
27/10/2025 03:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
قماطي: الشعب سيعبر بطريقة ديمقراطية عن رفضه لنزع سلاح حزب الله
Lebanon 24
قماطي: الشعب سيعبر بطريقة ديمقراطية عن رفضه لنزع سلاح حزب الله
27/10/2025 03:15:08
27/10/2025 03:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ضغوط اميركية لنزع سلاح حزب الله وتحذير من الأسوأ
Lebanon 24
ضغوط اميركية لنزع سلاح حزب الله وتحذير من الأسوأ
27/10/2025 03:15:08
27/10/2025 03:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
التيار الوطني الحر
الولايات المتحدة
التيار الوطني
جبران باسيل
الدولة على
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
تابع
قد يعجبك أيضاً
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
Lebanon 24
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
19:27 | 2025-10-26
26/10/2025 07:27:46
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
26/10/2025 07:08:47
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
Lebanon 24
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
16:13 | 2025-10-26
26/10/2025 04:13:35
Lebanon 24
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
Lebanon 24
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
16:01 | 2025-10-26
26/10/2025 04:01:29
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
Lebanon 24
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
16:00 | 2025-10-26
26/10/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
Lebanon 24
رسالة اسرائيلية بالمسيّرات: إنتهى وقت اللعب!
00:18 | 2025-10-26
26/10/2025 12:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
Lebanon 24
تُوفيت في منزلها.. رحيل ممثلة معروفة بعد مسيرة حافلة (صورة)
03:02 | 2025-10-26
26/10/2025 03:02:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
19:27 | 2025-10-26
أحزاب تسنعدّ لاستقدام المغتربين
19:08 | 2025-10-26
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
16:13 | 2025-10-26
عبد المسيح: زيادة مخصصات النواب بلا مسوّغ قانوني
16:01 | 2025-10-26
الذكرى الأولى للشهيد المقدّم محمد فرحات في صور بحضور رسمي وروحي
16:00 | 2025-10-26
ماذا يفعل "حزب الله" ميدانياً؟ بحثٌ إسرائيليّ يتحدّث
15:52 | 2025-10-26
قاسم: "حزب الله" مشروع استراتيجي وإذا فرضت علينا المعركة فسنقاتل
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 03:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 03:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 03:15:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24