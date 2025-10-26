25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
مخاوف من "أزمة تأسيسية"!
Lebanon 24
26-10-2025
|
23:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
كتب نبيل بو منصف في" النهار": الخشية من أزمة تتجاوز تجاذباً حول تعديل بند في قانون الانتخاب، هو النفخ من جانب
الرئيس بري
، وبإسناد من شريكه في الثنائية
الشيعية
، في مكاسرته لموقف الأكثرية النيابية، بمنع "تسلطي" للتقيد بالأصول الدستورية ونظام مجلس النواب نفسه، عبر المعاندة في حجب اقتراح القانون المعجل المكرر لإسقاط البند الهجين من قانون الانتخاب بما يطلق للمغتربين حق الاقتراع المتساوي مع المقيمين. أخطر ما في الأمر أن تستعيد البلاد في الأيام الأخيرة أياماً مشؤومة تنذر بلجوء فريق "
الثنائي
" تكراراً إلى أنواع الضغوط التي كانت سائدة العصر المشؤوم للوصاية
السورية
، عبر ممارسات شل
الدستور
وتعطيل الأصول وتغليف الخلاف الانتخابي الآن بغلاف المذهبة بما يرتهن الطائفة الشيعية كلها مجدداً ويضعها في مواجهة سائر المكونات الوطنية الأخرى. غير أن الخطورة الراهنة في توسل تصوير الخلاف الانتخابي عملية عزل يتجاوز التبرير إلى ابتداع بدع أخرى تواكبه دستورياً ومؤسساتياً، من مثل إطلاق مفهوم منع تحرك الحكومة لتعديل قانون الانتخاب ما دام هناك قانون نافذ!
الحكمة
تقضي بالتذكير بأن ثمة أكثرية وطنية جارفة في الظروف الحالية يُفترض أن تظهر بسرعة وفاعلية قدرتها على منع إعادة الإدمان على العبث بالنظام والمصير.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مخاوف من انخفاض "العتبة الانتخابية"
Lebanon 24
مخاوف من انخفاض "العتبة الانتخابية"
27/10/2025 11:21:02
27/10/2025 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من خلاف حكومي حاد اليوم بعد تمسك سلام بملف صخرة الروشة "الى الآخِر"
Lebanon 24
مخاوف من خلاف حكومي حاد اليوم بعد تمسك سلام بملف صخرة الروشة "الى الآخِر"
27/10/2025 11:21:02
27/10/2025 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دبوس عباس يثير مخاوف تل أبيب من "طوفان لتدمير إسرائيل"
Lebanon 24
دبوس عباس يثير مخاوف تل أبيب من "طوفان لتدمير إسرائيل"
27/10/2025 11:21:02
27/10/2025 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "استهداف مشابه"
Lebanon 24
مخاوف من "استهداف مشابه"
27/10/2025 11:21:02
27/10/2025 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس بري
رئيس بري
السورية
الشيعية
الثنائي
الدستور
الطائف
الشيعي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
05:15 | 2025-10-27
27/10/2025 05:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
Lebanon 24
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
05:15 | 2025-10-27
27/10/2025 05:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
05:08 | 2025-10-27
27/10/2025 05:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
Lebanon 24
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
05:02 | 2025-10-27
27/10/2025 05:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
05:00 | 2025-10-27
27/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:15 | 2025-10-27
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
05:15 | 2025-10-27
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
05:08 | 2025-10-27
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
05:02 | 2025-10-27
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
05:00 | 2025-10-27
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
04:53 | 2025-10-27
كرامي: لن ندخر جهدا في سبيل نهضة المدرسة الرسمية وتجهيزها
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 11:21:02
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24