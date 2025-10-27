ما حقيقة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع حزب الله؟

Advertisement

أكدت القناة 12 مساء أمس الأحد أنه لا توجد أي استعدادات لدى الجيش الجيش لتصعيد محتمل مع " ".وأشارت القناة، إلى انه بعد انتشار "رسائل كاذبة" خلال النهار تدعو سكان الحدود الشمالية إلى الاستعداد للتصعيد مع حزب الله، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي حدث غير عادي".ولفتت القناة إلى أنه في أعقاب شائعات حول استعدادات للتصعيد مع حزب الله، بما في ذلك تعليمات كاذبة للسكان بتخزين المواد الغذائية والمعدات الأساسية، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد "استعدادات خاصة" على الحدود .ونقلت القناة عن الجيش قوله إنه "في الوقت نفسه، تتواصل العمليات ضد عناصر حزب الله في الأراضي اللبنانية، وقد تم على عنصرين لتورطهما في تهريب الأسلحة واستعادة القدرات العسكرية للحزب".وفي تصعيد لافت، شهد خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت قيادات بارزة في حزب الله، في عمليات وصفت بأنها الأوسع منذ بدء التصعيد الحدودي بين الحزب وإسرائيل.وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن تتابع عن كثب التطورات في لبنان، مؤكدة أن العمليات ستستمر طالما استمر حزب الله في تهديد الحدود الشمالية والمواطنين الإسرائيليين.