لبنان

ما حقيقة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع حزب الله؟

Lebanon 24
27-10-2025 | 00:28
أكدت القناة 12 الإسرائيلية مساء أمس الأحد أنه لا توجد أي استعدادات لدى الجيش الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع "حزب الله". 
وأشارت القناة، إلى انه بعد انتشار "رسائل كاذبة" خلال النهار تدعو سكان الحدود الشمالية إلى الاستعداد للتصعيد مع حزب الله، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي حدث غير عادي".

ولفتت القناة إلى أنه في أعقاب شائعات حول استعدادات للتصعيد مع حزب الله، بما في ذلك تعليمات كاذبة للسكان بتخزين المواد الغذائية والمعدات الأساسية، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد "استعدادات خاصة" على الحدود اللبنانية.

ونقلت القناة عن الجيش قوله إنه "في الوقت نفسه، تتواصل العمليات ضد عناصر حزب الله في الأراضي اللبنانية، وقد تم القضاء على عنصرين لتورطهما في تهريب الأسلحة واستعادة القدرات العسكرية للحزب".

وفي تصعيد لافت، شهد لبنان خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت قيادات بارزة في حزب الله، في عمليات وصفت بأنها الأوسع منذ بدء التصعيد الحدودي بين الحزب وإسرائيل.

وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن دائرة الاستخبارات تتابع عن كثب التطورات في لبنان، مؤكدة أن العمليات ستستمر طالما استمر حزب الله في تهديد الحدود الشمالية والمواطنين الإسرائيليين.
 
