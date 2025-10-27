25
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
23
o
جبيل
24
o
صيدا
25
o
جونية
24
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
6
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
ما حقيقة استعداد الجيش الإسرائيلي لتصعيد محتمل مع حزب الله؟
Lebanon 24
27-10-2025
|
00:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
أكدت القناة 12
الإسرائيلية
مساء أمس الأحد أنه لا توجد أي استعدادات لدى الجيش الجيش
الإسرائيلي
لتصعيد محتمل مع "
حزب الله
".
Advertisement
وأشارت القناة، إلى انه بعد انتشار "رسائل كاذبة" خلال النهار تدعو سكان الحدود الشمالية إلى الاستعداد للتصعيد مع حزب الله، أكد الجيش الإسرائيلي أنه "لا يوجد أي حدث غير عادي".
ولفتت القناة إلى أنه في أعقاب شائعات حول استعدادات للتصعيد مع حزب الله، بما في ذلك تعليمات كاذبة للسكان بتخزين المواد الغذائية والمعدات الأساسية، فقد أوضح الجيش الإسرائيلي أنه لا توجد "استعدادات خاصة" على الحدود
اللبنانية
.
ونقلت القناة عن الجيش قوله إنه "في الوقت نفسه، تتواصل العمليات ضد عناصر حزب الله في الأراضي اللبنانية، وقد تم
القضاء
على عنصرين لتورطهما في تهريب الأسلحة واستعادة القدرات العسكرية للحزب".
وفي تصعيد لافت، شهد
لبنان
خلال الساعات الـ24 الماضية سلسلة من الاغتيالات التي استهدفت قيادات بارزة في حزب الله، في عمليات وصفت بأنها الأوسع منذ بدء التصعيد الحدودي بين الحزب وإسرائيل.
وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن
دائرة الاستخبارات
تتابع عن كثب التطورات في لبنان، مؤكدة أن العمليات ستستمر طالما استمر حزب الله في تهديد الحدود الشمالية والمواطنين الإسرائيليين.
مواضيع ذات صلة
هآرتس عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستعد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية مع تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
Lebanon 24
هآرتس عن مصدر بالجيش الإسرائيلي: نستعد لتصعيد محتمل في الضفة الغربية مع تزايد الاعتراف بالدولة الفلسطينية
27/10/2025 11:21:37
27/10/2025 11:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: سنواصل تطبيق تفاهمات وقف النار مع لبنان لضمان عدم عودة "حزب الله"
27/10/2025 11:21:37
27/10/2025 11:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نشاط حزب الله العسكري ومواقعه العسكرية خرق للتفاهمات مع لبنان
Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: نشاط حزب الله العسكري ومواقعه العسكرية خرق للتفاهمات مع لبنان
27/10/2025 11:21:37
27/10/2025 11:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في الضفة الغربية
Lebanon 24
إعلام إسرائيلي: الجيش يستعد لاحتمال التصعيد في الضفة الغربية
27/10/2025 11:21:37
27/10/2025 11:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
عربي-دولي
تخزين المواد الغذائية
دائرة الاستخبارات
الإسرائيلية
اللبنانية
حزب الله
إسرائيل
الشمالي
تابع
قد يعجبك أيضاً
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
Lebanon 24
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
05:15 | 2025-10-27
27/10/2025 05:15:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
Lebanon 24
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
05:15 | 2025-10-27
27/10/2025 05:15:13
Lebanon 24
Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
Lebanon 24
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
05:08 | 2025-10-27
27/10/2025 05:08:26
Lebanon 24
Lebanon 24
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
Lebanon 24
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
05:02 | 2025-10-27
27/10/2025 05:02:35
Lebanon 24
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
Lebanon 24
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
05:00 | 2025-10-27
27/10/2025 05:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
Lebanon 24
بالفيديو... شاهدوا لحظة وقوع حادث السير الذي أودى بحياة المأمور رباح شديد
06:01 | 2025-10-26
26/10/2025 06:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
Lebanon 24
بعد العثور بحوزته على مخدرات في المطار... الحكم على فنان شهير جدّاً بالسجن
07:46 | 2025-10-26
26/10/2025 07:46:50
Lebanon 24
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
Lebanon 24
الممثلة ندى أبو فرحات على سرير المستشفى... ما القصة؟ (فيديو)
07:39 | 2025-10-26
26/10/2025 07:39:49
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
05:15 | 2025-10-27
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
05:15 | 2025-10-27
"الجمعية اللبنانية لتراخيص الامتياز" أعلنت تأهيل 153 شركة ناشئة
05:08 | 2025-10-27
أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"
05:02 | 2025-10-27
"الوطني الحر" نعى براك: فقد الإعلام صوتًا وحضورًا ومثالًا للمهنية والإتقان
05:00 | 2025-10-27
"فضيحة سماسرة" دفاتر السوق.. هكذا يؤمنون مواعيد مقابل دفع المال
04:53 | 2025-10-27
كرامي: لن ندخر جهدا في سبيل نهضة المدرسة الرسمية وتجهيزها
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 11:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 11:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 11:21:37
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24