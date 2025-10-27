الدفاع المدني: 69 مهمة خلال 24 ساعة

Advertisement

أفادت ان عناصرها نفذت 69 مهمة في الـ 24 ساعة الماضية، توزعت كالاتي:-اخماد حرائق:49: أعشاب: 29، سيارات :2، كهرباء:1، ، منازل:3، نفايات 4، مؤسسات:5، لوحة إعلانات: 1، سيارات جراء غارة جوية إسرائيلية: 2، دراجات نارية جراء غارة جوية إسرائيلية: 1انقاذ مواطن بواسطة الحبال (محاولة انتحار) 2-اسعاف:11: حالات طارئة: 3، حوادث سير:5، نقل مرضى:3-خدمات عامة: 4سلامة عامة: 3