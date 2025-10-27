معوض: للمقاطعة غدا دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين

دفاعاً عن الدستور وحقوق اللبنانيين المنتشرين.



كتب رئيس النائب عبر حسابه على منصة اكس: انسجامًا مع موقفي الثابت الرافض لتعليب المجلس النيابي، ودفاعًا عن حقّ اللبنانيين المنتشرين بالتصويت لممثليهم الـ128 في دوائر نفوسهم، كما يكفله الذي يكرّس المساواة بين جميع اللبنانيين، واعتراضًا على نهج تعطيل الحياة النيابية، وتجاوز إدراج القانون المعجّل المكرّر خلافًا للمادة 110 من النظام الداخلي، وضرب إرادة أكثرية النواب، سأقاطع الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء.وتابع: إنّ الدفاع عن حقّ المنتشرين في التصويت ليس تفصيلًا انتخابيًا، بل معركة دستورية وسيادية بامتياز، معركة من أجل المساواة بين اللبنانيين، ومن أجل مؤسسات تحترم الدستور والنظام، معركة حقّ ووفاء لمن أبقى على قيد الحياة في أصعب الظروف.