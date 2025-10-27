Advertisement

لبنان

بالصور: 5 جرافات إسرائيلية توغلت باتجاه وادي هونين.. وهذا ما فعلته

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:00
A-
A+
Doc-P-1434464-638971523106840509.jpg
Doc-P-1434464-638971523106840509.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توغلت صباح اليوم الإثنين 5 جرافات للعدو الإسرائيلي بإتجاه وادي هونين حيث عملت على اعادة اقامة ساتر ترابي كانوا قد وضعوه سابقا في الوادي، وفق ما أفادت مندوبة "لبنان 24". 
Advertisement
 
 
ولاحقا انسحبت الآليات والدبابات من وادي هونين بعد تنفيذ القوات الإسرائيلية المعادية عملية تجريف داخل الأراضي اللبنانية اسفل موقع "المرج" بين بلدتي عديسة ومركبا. 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": انسحاب الآليات والدبابات من وادي هونين بعد تنفيذ القوات الإسرائيلية عملية تجريف داخل الأراضي اللبنانية اسفل موقع "المرج"
lebanon 24
27/10/2025 14:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
"لبنان 24": غارة إسرائيليّة استهدفت جرافة في وادي مريمين
lebanon 24
27/10/2025 14:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
من جديد... إسرائيل توغّلت في سوريا وهذا ما فعلته فجر اليوم
lebanon 24
27/10/2025 14:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24
توغل قوة اسرائيلية فجرا عند أطراف يارون.. وهذا ما فعلته
lebanon 24
27/10/2025 14:49:12 Lebanon 24 Lebanon 24

الإسرائيلية

صباح اليوم

الإسرائيلي

وادي هونين

اللبنانية

لبنان 24

إسرائيل

لبنان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
08:16 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24