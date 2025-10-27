بالصور: 5 جرافات إسرائيلية توغلت باتجاه وادي هونين.. وهذا ما فعلته

توغلت الإثنين 5 جرافات للعدو بإتجاه حيث عملت على اعادة اقامة ساتر ترابي كانوا قد وضعوه سابقا في الوادي، وفق ما أفادت مندوبة " ".

Advertisement

ولاحقا انسحبت الآليات والدبابات من وادي هونين بعد تنفيذ القوات المعادية عملية تجريف داخل الأراضي اسفل موقع "المرج" بين بلدتي عديسة ومركبا.