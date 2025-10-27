Advertisement

لبنان

الذكاء الإصطناعي يُلاحق "نعيم قاسم"!

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-10-2025
رُصدت مؤخراً منشورات "مفبركة" تُظهر أمين عام "حزب الله" الشيخ نعيم قاسم خلال زيارة للرئيس السوري أحمد الشرع مع وفدٍ من رجال الدين.
المنشور المفبرك تم إنشاؤه عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو أمرٌ حصل أيضاً مع شخصيات أخرى مثل الرئيسين السابقين ميشال سليمان وأمين الجميّل، إذ جرى تداول مقاطع فيديو لهما تزعم أنهما يتحدثان عن عمليات مالية.
 
المصدر: لبنان 24
"خاص لبنان24"

