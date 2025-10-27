"الإشتراكي" نحو "التغيير"؟

Advertisement

تتحدث أوساط سياسية عن طرح سيناريو انتخابي يُفيد بوجود إمكانية لتلاقي الحزب "التقدمي الإشتراكي" مع جهات تغييرية في خلال الإنتخابات النيابية المقبلة عام 2026.وذكرت مصادر مواكبة أن هذا الأمر ما زال قيد التداول فقط ويمثل "فكرة عامة"، لكنها أشارت إلى أن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع يُعتبر وارداً جداً خلال المرحلة المقبلة.المصادر تحدث عن أن أي تقاربٍ قد يحصل لن يكون مع الوجوه التغييرية الحالية، بل سينسحب على أطرافٍ أخرى لها حراكها ووزنها في مناطقها.