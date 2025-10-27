Advertisement

لبنان

"الإشتراكي" نحو "التغيير"؟

"خاص لبنان24"

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:45
تتحدث أوساط سياسية عن طرح سيناريو انتخابي يُفيد بوجود إمكانية لتلاقي الحزب "التقدمي الإشتراكي" مع جهات تغييرية في جبل لبنان خلال الإنتخابات النيابية المقبلة عام 2026.
وذكرت مصادر مواكبة أن هذا الأمر ما زال قيد التداول فقط ويمثل "فكرة عامة"، لكنها أشارت إلى أن إمكانية تطبيقها على أرض الواقع يُعتبر وارداً جداً خلال المرحلة المقبلة.
المصادر تحدث عن أن أي تقاربٍ قد يحصل لن يكون مع الوجوه التغييرية الحالية، بل سينسحب على أطرافٍ أخرى لها حراكها ووزنها في مناطقها.





المصدر: لبنان 24
فيديو
