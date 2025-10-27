يروي المزروعات بمياه الصرف الصحي.. وأمن الدولة بالمرصاد

Advertisement

أعلنت حرصًا منها على سلامة المواطنين وحفاظًا على الصحة العامة، وبالتنسيق مع مصلحة الزراعة في الجنوب أوقفت دورية من الإقليمية في ، المدعو (ر. ف.) في بلدة مطرية الشومر، لإقدامه على ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي .وقد تم ضبط المضخات والأنابيب المستخدمة في عملية الريّ من بركة لتجميع المياه الآسنة ، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة الاستئنافية في الجنوب.