لبنان

يروي المزروعات بمياه الصرف الصحي.. وأمن الدولة بالمرصاد

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:52
Doc-P-1434475-638971520328798035.jpeg
Doc-P-1434475-638971520328798035.jpeg photos 0
أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة حرصًا منها على سلامة المواطنين وحفاظًا على الصحة العامة، وبالتنسيق مع مصلحة الزراعة في الجنوب أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة، المدعو (ر. ف.) في بلدة مطرية الشومر، لإقدامه على ريّ المزروعات بمياه الصرف الصحي .
وقد تم ضبط المضخات والأنابيب المستخدمة  في عملية الريّ من بركة لتجميع المياه الآسنة ، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً لإشارة النيابة العامة الاستئنافية في الجنوب.
