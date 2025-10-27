Advertisement

لبنان

البزري تابع ملف المستشفى التركي.. وشكر لوزير المال سرعة تجاوبه

Lebanon 24
27-10-2025 | 02:52
تابع النائب عبد الرحمن البزري أوضاع المستشفى التركي في مدينة صيدا، في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها.
وأجرى البزري بحسب بيان، "سلسلة اتصالات بهذا الشأن، أبرزها مع وزير المالية ياسين جابر، الذي وعد مشكوراً بصرف عدد من المبالغ المقرّرة للمستشفى بشكل سريع وفوري، لتلبية احتياجاتها، وتأمين رواتب موظفيها وضمان استمرارية عملها".

كما بحث مع "عدد من المسؤولين سبل توسيع شبكة التعاقدات مع الجهات الضامنة الرسمية وغير الرسمية، بهدف زيادة حركة المرضى وتسهيل خدماتهم".

كما اتصل في السياق نفسه، بمديرة المستشفى ورئيسة مجلس إدارتها منى ترياقي، "للتنسيق حول الخطوات المقبلة ووضعها في أجواء التطورات الجارية".

واعتبر أن "موافقة الوزير جابر الفورية على إجراء بعض التحويلات المالية تُشكّل مدخلًا أساسيًا لإخراج المستشفى من أزمتها المالية الراهنة، وللحفاظ على دورها الصحي والإنساني في المنطقة."
