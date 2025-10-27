26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
27
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
البزري تابع ملف المستشفى التركي.. وشكر لوزير المال سرعة تجاوبه
Lebanon 24
27-10-2025
|
02:52
A-
A+
photos
0
A+
A-
تابع النائب
عبد الرحمن
البزري أوضاع المستشفى
التركي
في مدينة
صيدا
، في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها.
Advertisement
وأجرى البزري بحسب بيان، "سلسلة اتصالات بهذا الشأن، أبرزها مع
وزير المالية
ياسين جابر
، الذي وعد مشكوراً بصرف عدد من المبالغ المقرّرة للمستشفى بشكل سريع وفوري، لتلبية احتياجاتها، وتأمين رواتب موظفيها وضمان استمرارية عملها".
كما بحث مع "عدد من المسؤولين سبل توسيع شبكة التعاقدات مع الجهات الضامنة الرسمية وغير الرسمية، بهدف زيادة حركة المرضى وتسهيل خدماتهم".
كما اتصل في السياق نفسه، بمديرة المستشفى ورئيسة مجلس إدارتها منى ترياقي، "للتنسيق حول الخطوات المقبلة ووضعها في أجواء التطورات الجارية".
واعتبر أن "موافقة الوزير جابر الفورية على إجراء بعض التحويلات المالية تُشكّل مدخلًا أساسيًا لإخراج المستشفى من أزمتها المالية الراهنة، وللحفاظ على دورها الصحي والإنساني في المنطقة."
مواضيع ذات صلة
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
Lebanon 24
"مبعوث رئيس" في لبنان تابع قضية فضل شاكر
27/10/2025 14:50:07
27/10/2025 14:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
Lebanon 24
وزير الصحة من صيدا: 400 ألف دولار للمستشفى التركي و300 الف للحكومي
27/10/2025 14:50:07
27/10/2025 14:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"
Lebanon 24
لا تجاوب في "قداس 13 تشرين الأول"
27/10/2025 14:50:07
27/10/2025 14:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
نصار تابع مع السفير البلغاري إجراءات استرداد مالك سفينة "Rhosus" الموقوف في صوفيا
Lebanon 24
نصار تابع مع السفير البلغاري إجراءات استرداد مالك سفينة "Rhosus" الموقوف في صوفيا
27/10/2025 14:50:07
27/10/2025 14:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عبد الرحمن ال
وزير المالية
عبد الرحمن
ياسين جابر
الرحمن
التركي
الترك
صيدا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
Lebanon 24
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:35 | 2025-10-27
27/10/2025 08:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:31 | 2025-10-27
27/10/2025 08:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:28 | 2025-10-27
27/10/2025 08:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:20 | 2025-10-27
27/10/2025 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:18 | 2025-10-27
27/10/2025 08:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:35 | 2025-10-27
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:31 | 2025-10-27
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:28 | 2025-10-27
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:20 | 2025-10-27
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:18 | 2025-10-27
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:16 | 2025-10-27
شقير التقى قائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:50:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24