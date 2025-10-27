البزري تابع ملف المستشفى التركي.. وشكر لوزير المال سرعة تجاوبه

Advertisement

تابع النائب البزري أوضاع المستشفى في مدينة ، في ظل الأزمة المالية التي يمرّ بها.وأجرى البزري بحسب بيان، "سلسلة اتصالات بهذا الشأن، أبرزها مع ، الذي وعد مشكوراً بصرف عدد من المبالغ المقرّرة للمستشفى بشكل سريع وفوري، لتلبية احتياجاتها، وتأمين رواتب موظفيها وضمان استمرارية عملها".كما بحث مع "عدد من المسؤولين سبل توسيع شبكة التعاقدات مع الجهات الضامنة الرسمية وغير الرسمية، بهدف زيادة حركة المرضى وتسهيل خدماتهم".كما اتصل في السياق نفسه، بمديرة المستشفى ورئيسة مجلس إدارتها منى ترياقي، "للتنسيق حول الخطوات المقبلة ووضعها في أجواء التطورات الجارية".واعتبر أن "موافقة الوزير جابر الفورية على إجراء بعض التحويلات المالية تُشكّل مدخلًا أساسيًا لإخراج المستشفى من أزمتها المالية الراهنة، وللحفاظ على دورها الصحي والإنساني في المنطقة."