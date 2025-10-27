بيرم: كلفة الاستسلام أصعب بكثير من كلفة أي مواجهة

Advertisement

دعا الوزير السابق الدكتور إلى "التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي بكل مسؤولية، ولا يجوز لأحد أن يتلكأ عن القيام بواجبه، لنحقق أعلى نسبة من التصويت"، مطالبًا الحكومة ب"عدم الخضوع للتهويل، والوقوف إلى جانب الناس، والبدء بعملية الإعمار".جاء ذلك خلال الحفل التكريمي الخاص بمناسبة الذكرى السنوية الأولى لشهيد "معركة أولي البأس" هادي مروان عبد الساتر، في بلدة إيعات في قضاء ، بحضور فاعليات سياسية ودينية وبلدية واختيارية واجتماعية.وقال بيرم: "نحن نريد الدولة القادرة، وندعو إلى البدء بعملية الإعمار، لتؤكد وقوفها إلى جانب ناسها. كما نؤكد على ضرورة إجراء الإنتخابات النيابية في موعدها. هم يقومون بالمستحيل لإضعافنا ويحاولون حصارنا بالسلاح والاقتصاد والمال وبقرارات وتعاميم. أصدر بعض المسؤولين اللبنانيين تعاميم أميركا لم تطلبها منهم، لمزيد من حصارنا، أي مواطنية هذه؟!".وتابع: "يجب علينا التعاطي مع الاستحقاق الانتخابي بكل مسؤولية، ولا يجوز لأحد أن يتلكأ عن القيام بواجبه، لنحقق أعلى نسبة من التصويت، لأن ينتظر نتائج التصويت لهذا المكون".ودعا إلى أن "نكون على درجة كبيرة من الوعي، وأن يكون لدينا بصيرتنا ووعينا وثباتنا، وعلى الحكومة أن لا تخضع للتهويل، لأن كلفة الاستسلام أصعب بكثير من كلفة أي مواجهة إذا فُرضت".واعتبر أن "قوتنا تكمن بأننا أصحاب الأرض وأصحاب الحق، وأننا ونحمي ونحمل الضمير الإنساني وإرث الأنبياء والأولياء والصالحين والإنسانية جمعاء، هذه ثقافتنا، وهذا إيماننا. وهناك قاعدة تقول ينتصر من يصمد ساعة أكثر من عدوه، إنه صراع الإرادات، ونحن ملوك الإرادات، إنه صراع العهود ونحن ملوك ، "وإن العهد كان مسؤولًا"، لذلك كل الثقة بكم، كل الحب لكم، كل الإيمان بكم، حفظكم الله جميعًا، ورحم الله شهيدنا".