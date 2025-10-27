Advertisement

لبنان

"التيار" يدين بشدة إطلاق النار على المواطن الشاب إليو أبو حنا

Lebanon 24
27-10-2025 | 03:14
أصدر التيار الوطني الحر البيان الآتي:
يدين "التيار" بشدة إطلاق النار على المواطن الشاب إليو أبو حنا على حاجز في مخيم شاتيلا ما أدى إلى مقتله وهو في ريعان شبابه، في أسوأ تعبير على تفلّت السلاح الفلسطيني في المخيمات خارج الشرعية اللبنانية.
إن هذا الحادث يظهر بوضوح أن ما حصل في المخيمات حول ما حكي عن "تسليم للسلاح" لم يكن سوى مسرحية هزلية ومبكية، طالما أنها لا تزال تؤدي إلى استهداف المدنيين والأمن اللبناني. 
والسلطة اللبنانية مدعوة لحزم أمرها لمحاسبة من تسببوا بهذه الجريمة، وصولاً إلى التخلي عن "تمييع" القضايا الجوهرية وعن سياسة غض النظر والإستعراض الشكلي، والذهاب إلى حلول جدية في حصر السلاح الفلسطيني واللبناني في يد الدولة، حفاظاً على لبنان وسيادته واستقراره.
التيار الوطني الحر

السلطة اللبنانية

التيار الوطني

اللبنانية

أبو حنا

القضايا

فلسطين

جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24