أدرعي: "اليونيفيل" أسقطت مسيّرة جنوب لبنان

اتهم المتحدث باسم الجيش أفيخاي أدرعي عبر حسابه على "اكس" قوات حفظ السلام الدولية في (اليونيفيل) بإسقاط مسيّرة تابعة له أمس في منطقة كفركلا، خلال مهمة استطلاع وجمع معلومات روتينية.



وزعم إن "التحقيق الأولي أظهر أن قوات اليونيفيل، التي كانت متواجدة قرب الموقع، أطلقت النار عمداً على الدرون رغم عدم تشكيله أي تهديد".



وأضاف أن "قوات الجيش الإسرائيلي ألقت في المنطقة التي شهدت إسقاط الدرون"، مؤكداً في الوقت عينه أنه "لم يتم إطلاق النار باتجاه قوات اليونيفيل"، مشيراً إلى أن الحادث سيُتابَع عبر قنوات الارتباط العسكرية.

