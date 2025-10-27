إعلاميون من أجل الحرية نعت بسام براك: مدرسة في الرصانة والأخلاق والاحتراف

Advertisement

نعت "إعلاميون من أجل الحرية" في بيان، "ببالغ الحزن والأسى، الإعلامي ، الذي شكّل مثالاً للاحتراف والمهنية، ونموذجاً للأخلاقية الإعلامية الرصينة".وقالت: "برحيله يفقد والعربي أحد أبرز أعمدته، وأستاذاً ترك بصمته في أصول الإلقاء وفن الحضور والتأثير. لقد كان الراحل مدرسة قائمة بذاتها في الدقة، الوقار، واحترام الكلمة. لم يكن مجرد إعلامي، بل معلّماً حمل رسالة ، وخرّج أجيالاً آمنت بأن الحقيقة تُقال بجرأة وبصوت هادئ وواثق. نفتقده اليوم، كما تفتقده المنابر التي بها حضوره، والطلاب الذين تتلمذوا على يديه، وزملاؤه الذين عرفوه عنواناً للنزاهة والالتزام. رحم الله بسام ، وألهم عائلته ومحبيه الصبر والسلوان".