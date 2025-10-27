وديع الخازن استنكر مقتل الشاب ابو حنا: لمحاسبة المتورطين

Advertisement

أدان الوزير السابق في بيان، "جريمة قتل المواطن الشاب إليو على حاجز في مخيم ، والتي أزهقت حياته في ريعان شبابه، تاركة خلفها ألمًا وحزنًا كبيرين في أوساط العائلة والمجتمع. إن هذا العمل البشع وغير المقبول يمثل أسوأ تعبير عن تفلّت السلاح الفلسطيني في المخيمات خارج أي إطار شرعي وبدون أي رقابة من ، ويشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن والاستقرار ولحياة المدنيين الأبرياء".اضاف: "إن فقدان شاب في مقتبل العمر بهذه الطريقة الجائرة ليس مجرد حادث فردي، بل انعكاس لفلتان السلاح وانعدام الردع، وهو ما يتطلب موقفًا صارمًا وحازمًا من كل المسؤولين للتأكيد على أن القانون فوق الجميع، وأن المخيمات ليست خارج ولا خارج القانون".ختم: "نطالب بالتحقيق الفوري والمستقل، ومحاسبة كل من تورط في هذه الجريمة البشعة، والعمل على ضبط السلاح وحماية المدنيين، حفاظًا على حياتهم وأمنهم. لا يجوز أن تتحول حياة الناس إلى رهينة هذا الفلتان، ولا أن يُصبح الخوف والقتل العشوائي واقعًا يوميًا في بلدنا".