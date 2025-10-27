Advertisement

لبنان

درغام: على الحكومة وضع آليات تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بعيدا من اي مصالح حزبية ضيقة

Lebanon 24
27-10-2025 | 04:13
A-
A+
Doc-P-1434517-638971568915703340.jpg
Doc-P-1434517-638971568915703340.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أوضح النائب أسعد درغام عبر "صوت كل لبنان"  أن "مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية يأتي انطلاقا من قناعته بضرورة تسيير العمل التشريعي لا بل تكثيفه لإقرار كل القوانين الإصلاحية وهذا مطلب دولي لتنفيذ الإصلاحات" .
Advertisement

 ودعا" الحكومة الى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قانون الانتخاب ساري المفعول بعيدا من أي مصالح حزبية ضيقة". 

وأعلن" أنه مرشح للانتخابات النيابية ولكن بانتظار قرار التيار الوطني الحر الرسمي".

أما في ما خص طرح التفاوض المباشر مع إسرائيل، فأوضح ان "الغاية من ذلك  الوصول الى وضع مستقر في البلد"، مؤكدا أن "المواقف الوطنية والسيادية غير مرتبطة بالمصالح الانتخابية وبالتالي لا ربط في هذين الملفين في ما خص العلاقة مع حزب الله".
مواضيع ذات صلة
أبي خليل وعطالله: الحكومة تمتنع عن تنفيذ قانون الانتخابات رغم توفر الحلول
lebanon 24
27/10/2025 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
مرقص: رئيس الحكومة نواف سلام قال إنّه يجب إجراء الانتخابات النيابية في موعدها فإذا لم يُعالج مجلس النواب الثغرة في قانون الانتخاب الحالي فإنّ الحكومة ستتحرّك لمعالجتها عبر تقديم مشروع قانون
lebanon 24
27/10/2025 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الإيرانية: ليست لدينا أي نية للتفاوض في الوقت الحالي وسنقرر ما نريده وفق مصالحنا
lebanon 24
27/10/2025 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24
أبي خليل: ثمة من يريد تغيير قانون الانتخابات من أجل مصلحة آنيّة
lebanon 24
27/10/2025 14:51:37 Lebanon 24 Lebanon 24

التيار الوطني الحر

قانون الانتخابات

المواقف الوطنية

التيار الوطني

أسعد درغام

الانتخابية

حزب الله

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
08:16 | 2025-10-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24