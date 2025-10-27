درغام: على الحكومة وضع آليات تنفيذ قانون الانتخابات الحالي بعيدا من اي مصالح حزبية ضيقة

Advertisement

أوضح النائب عبر "صوت كل " أن "مشاركة تكتل لبنان القوي في الجلسة التشريعية يأتي انطلاقا من قناعته بضرورة تسيير العمل التشريعي لا بل تكثيفه لإقرار كل القوانين الإصلاحية وهذا مطلب دولي لتنفيذ الإصلاحات" .ودعا" الحكومة الى وضع الآليات اللازمة لتنفيذ قانون الانتخاب ساري المفعول بعيدا من أي مصالح حزبية ضيقة".وأعلن" أنه مرشح للانتخابات النيابية ولكن بانتظار قرار الرسمي".أما في ما خص طرح التفاوض المباشر مع ، فأوضح ان "الغاية من ذلك الوصول الى وضع مستقر في البلد"، مؤكدا أن " والسيادية غير مرتبطة بالمصالح وبالتالي لا ربط في هذين الملفين في ما خص العلاقة مع ".