لبنان

عون أكدت عدم مشاركتها في الجلسة النيابية غدا

Lebanon 24
27-10-2025 | 04:15
Doc-P-1434518-638971569598189010.jpg
Doc-P-1434518-638971569598189010.jpg photos 0
أكدت النائبة نجاة عون في حديث الى "صوت كل لبنان"، أنها لن تشارك في جلسة الغد، لافتة الى ان "النصاب مهدّد في ظل تجاهل مطلب مجموعة كبيرة من النواب في ملف يخص حقوق الناس".
وشددت على "ضرورة أخذ التهديدات الإسرائيلية بالتصعيد بجدّية والاستعداد للمواجهة وهو ما يتطلّب خطة طوارئ واضحة".

وتعليقا على طرح النائب جبران باسيل بالتفاوض المباشر مع اسرائيل، رأت عون أن "السؤال الأساسي: هل لبنان جاهز للدخول في أي مفاوضات أيا كان شكلها"؟ داعية "رئيسي الجمهورية العماد جوزاف عون والحكومة نواف سلام الى تشكيل لجنة طوارئ من الخبراء لوضع استراتيجية عمل واضحة".
النائب جبران باسيل

العماد جوزاف عون

جبران باسيل

الإسرائيلية

الإسرائيلي

جوزاف عون

نواف سلام

الجمهوري

