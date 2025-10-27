عون أكدت عدم مشاركتها في الجلسة النيابية غدا

Advertisement

أكدت النائبة نجاة عون في حديث الى "صوت كل "، أنها لن تشارك في جلسة ، لافتة الى ان "النصاب مهدّد في ظل تجاهل مطلب مجموعة كبيرة من النواب في ملف يخص حقوق الناس".وشددت على "ضرورة أخذ التهديدات بالتصعيد بجدّية والاستعداد للمواجهة وهو ما يتطلّب خطة طوارئ واضحة".وتعليقا على طرح بالتفاوض المباشر مع اسرائيل، رأت عون أن "السؤال الأساسي: هل لبنان جاهز للدخول في أي مفاوضات أيا كان شكلها"؟ داعية "رئيسي الجمهورية والحكومة الى تشكيل لجنة طوارئ من الخبراء لوضع استراتيجية عمل واضحة".