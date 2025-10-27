عن رخص السير والسوق البيومترية.. هذا ما أعلنته وزارة الداخلية

أعلنت والبلديات- هيئة إدارة السير والآليات والمركبات، انه تلبيةً لطلبات المواطنين وتيسيراً لأمورهم، سيتم تخصيص أيام عمل إضافية لاستقبال المواطنين (اصحاب العلاقة حصراً دون الوكلاء عنهم) لإستبدال الإيصالات برخص السير ورخص السوق البيومترية الخاصة بهم.

