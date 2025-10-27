جمعية "الارض: دعم وزارة السياحة حماية مغارة فقمة عمشيت خطوة رسميّة مهمّة

Advertisement

قالت جمعية "الأرض _ " في بيان:" وجّهت بتاريخ ٧ كانون الثاني ٢٠٢٥ كتابين إلى وزارتي البيئة والأشغال العامة والنقل، بناءً على الدراسات العلمية حول فقمة الراهب المتوسطية التي تقدّمت بها جمعيّة الأرض – لبنان، تطلب فيهما إيقاف الأعمال الجارية في العقار الرقم ٣٤٥ في عمشيت، الواقع فوق مغارة فقمة الراهب المتوسطيّة".أضافت:" اكدت الوزارة في كتابيها أنّ هذا الموقع يتمتّع بقيمة بيئية وسياحية استثنائية على مستوى لبنان والبحر المتوسّط، وأنّ استمراريّة الأعمال فيه تشكّل خطرًا على الطبيعي للفقمة المهدّدة بالانقراض. وشدّدت على أنّ حماية هذا المكان تُعدّ فرصة لتحويل عمشيت إلى نموذجٍ للسياحة البيئية المستدامة، ولتعزيز التعاون بين الوزارات والهيئات لحماية البحر والتراث الطبيعي".وختمت :" تأتي هذه المراسلات الرسمية لتؤكّد أنّ قضيّة مغارة الفقمة أصبحت قضيّة وطنية، وأنّ الدفاع عنها هو دفاع عن البيئة، والقانون، وصورة لبنان الطبيعية والسياحية أمام العالم. ان استمرار الاعمال في الموقع الحساس بيئياً هو تمرد على قرارات رسمية لذلك ندعو اللبناني لتحمل مسؤولياته وإيقاف الاعمال المدمرة".