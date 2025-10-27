Advertisement

لبنان

مرقص اختتم زيارته الرسمية لقطر

Lebanon 24
27-10-2025 | 04:50
اختتم وزير الإعلام المحامي د. بول مرقص زيارته الرسمية لدولة قطر التي استمرت يومين، التقى خلالها نظيره القطري الشيخ حمد بن ثامر آل ثاني، رئيس المؤسسة القطرية للإعلام، في حضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ خالد بن عبد العزيز بن جاسم آل ثاني، ومدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات في المؤسسة عبد الله غانم المهند وتم  البحث في سبل تطوير التعاون الإعلامي بين البلدين، وتفعيل التنسيق في مجالات الإنتاج وتبادل الخبرات ودعم الإعلام اللبناني.
 شملت الجولة عدداً من المؤسسات الإعلامية القطرية، من بينها تلفزيون قطر، حيث التقى مديره السيد علي صالح بدر السادة، وزار شبكة "الجزيرة" الإعلامية واطّلع على آليات العمل في استديوهاتها وأقسامها الإخبارية.
وفي ختام الزيارة التي نوّه فيها المسؤولون القطريين بجهود الاعلاميين اللبنانيين العاملين في الاعلام القطري، شدّد الوزير مرقص على" أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين لبنان وقطر، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز جميع أشكال الدعم والتبادل الاعلامي"، معبّراً عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال التي لقيها من الجانب القطري.
