مرقص اختتم زيارته الرسمية لقطر

اختتم المحامي د. بول مرقص زيارته الرسمية لدولة قطر التي استمرت يومين، التقى خلالها نظيره الشيخ حمد بن ثامر ، رئيس المؤسسة للإعلام، في حضور الرئيس التنفيذي للمؤسسة الشيخ خالد بن جاسم آل ثاني، ومدير مكتب التعاون الدولي والاتفاقيات في المؤسسة غانم المهند وتم البحث في سبل تطوير التعاون الإعلامي بين البلدين، وتفعيل التنسيق في مجالات الإنتاج وتبادل الخبرات ودعم الإعلام اللبناني.شملت الجولة عدداً من المؤسسات الإعلامية القطرية، من بينها تلفزيون قطر، حيث التقى مديره السيد بدر السادة، وزار شبكة " " الإعلامية واطّلع على آليات العمل في استديوهاتها وأقسامها الإخبارية.وفي ختام الزيارة التي نوّه فيها المسؤولون القطريين بجهود الاعلاميين اللبنانيين العاملين في الاعلام القطري، شدّد الوزير مرقص على" أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين وقطر، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزّز جميع أشكال الدعم والتبادل الاعلامي"، معبّراً عن تقديره العميق لحفاوة الاستقبال التي لقيها من الجانب القطري.