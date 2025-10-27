Advertisement

لبنان

كرامي: لن ندخر جهدا في سبيل نهضة المدرسة الرسمية وتجهيزها

Lebanon 24
27-10-2025 | 04:53
Doc-P-1434536-638971593122344069.jpeg
Doc-P-1434536-638971593122344069.jpeg photos 0
عاينت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي مبنى ثانوية صبحي المحمصاني,  واطلعت على أحوال الطلاب، خصوصا طلاب اللغة الفرنسية الذين تم نقلهم مؤخرا من ثانوية زهية سلمان استجابة للاتصالات التي تلقتها من الاهل والطلاب واساتذة القسم الفرنسي.
وقد جالت الوزيرة كرامي في المبنى,مطلعة على أدق التفاصيل، من الملاعب الى الصفوف وحتى الحمامات. كما استمعت الى الطلاب المعنيين بالقرار الذين عبروا عن عدم ارتياحهم لقرار نقلهم خصوصا في ظل عدم توافر  أدنى مقومات الراحة  لإستكمال العام الدراسي.
وبناء على معاينة الوزيرة كرامي للواقع عن قرب، وتلبية لرغبة الطلاب المحقين بطلبهم، قررت، وبعد التشاور مع الإدارة، التريث في تنفيذ  القرار الصادر بخصوص إقفال القسم الفرنسي في ثانوية زهية سلمان واعادة الطلاب إلى ثانوية صبحي المحمصاني، إضافة الى نقل طلاب ثانوية المحمصاني المسجلين أصلا في صفوفها الى ثانوية زهية سلمان، لحين انتهاء العام الدراسي الحالي فقط.

وفي خلال هذا العام، ستعمد وزارة التربية الى رصد التمويل اللازم لترميم وتجهيز مبنى ثانوية المحمصاني، استعدادا لاستقبال طلاب القسم الفرنسي في العام المقبل..

تجدر الاشارة الى إن وزيرة التربية وانطلاقا من رغبتها بعدم اقفال أي مدرسة، لن تدخر جهدا في سبيل نهضة المدرسة الرسمية، وتجهيزها، لتليق بطلابها الذين يثبتون تميزهم يوما بعد يوم في لبنان وخارجه.
08:35 | 2025-10-27
08:31 | 2025-10-27
08:28 | 2025-10-27
08:20 | 2025-10-27
08:18 | 2025-10-27
08:16 | 2025-10-27
