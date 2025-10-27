Advertisement

لبنان

أبو الغيط يتوجه الى بيروت لحضور "ملتقى الإعلام العربي" و"مؤتمر التعاون القضائي"

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:08
 يتوجه  الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط إلى بيروت اليوم في زيارة تستغرق يومين.
واعلن المتحدث الرسمي باسم ابو الغيط جمال رشدي انه من المقرر أن يحضر أبو الغيط افتتاح الدورة الـ ٢١ لـ "ملتقى الإعلام العربي"، وكذلك المؤتمر الاقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب" الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي ووزارة العدل ، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.

واشار الى ان "أبو الغيط سيعقد كذلك لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف تأكيد وقوف الجامعة العربية مع الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على  الأراضي اللبنانية كافة، لاسيما مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان".
