Advertisement

يتوجه لجامعة أحمد أبو الغيط إلى اليوم في زيارة تستغرق يومين.واعلن المتحدث الرسمي باسم ابو الغيط جمال رشدي انه من المقرر أن يحضر أبو الغيط افتتاح الـ ٢١ لـ "ملتقى الإعلام العربي"، وكذلك المؤتمر الاقليمي حول "التعاون القضائي الدولي في مكافحة الإرهاب" الذي تنظمه الأمانة العامة للجامعة العربية بالتعاون مع ووزارة العدل ، برعاية رئيس الجمهورية العماد جوزافواشار الى ان "أبو الغيط سيعقد كذلك لقاءات مع رؤساء الجمهورية والحكومة ومجلس النواب بهدف تأكيد وقوف الجامعة العربية مع الحكومة في بسط سيادتها على الأراضي اللبنانية كافة، لاسيما مع استمرار الاعتداءات المتواصلة على ".