تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا

حذّرت جمعيّةُ مُمثِّلي صانعي المركباتِ العالميّين في – AIA من مغبّةِ تجاهلِ حملاتِ الاستدعاء (Recall Campaigns)، فهي واقعٌ لا يُمكنُ التهاونُ معه، إذ تُجري غالبيّةُ المصنّعين العالميّين استدعاءاتٍ دوريّةً لمركباتٍ جديدة وحديثة، بغيةَ تحديثِها حفاظًا على السلامةِ العامّة ومصلحةِ المستهلك.

Advertisement

وعلى سبيلِ المثال، نفّذت شركتا وتسلا عدّةَ استدعاءات، وكذلك شركةُ BYD التي استدعت مؤخراً أكثرَ من 115000 مركبة بسببِ عيوبٍ في البطاريّات قد تُسبِّبُ حرائقَ أو تعطُّلًا في نظام القيادة، وقد شملت هذه الحملة مركباتٍ في لبنان، بيعت عبر الوكيلِ المعتمد، ما أتاحَ لها الاستفادةَ من تحديثات المصنع، وكفالته، ومتابعته المباشرة.

في المقابل، فإنّ المركباتِ المباعة خارج القنواتِ الرسميّة لا تخضعُ لأيِّ تحديثٍ أو استدعاء، ما يُعرِّضُ أصحابَها لخطرٍ دائمٍ، ويُعرِّضُ استثمارهم للتدنّي في القيمة والنوعيّة.





وتُشيرُ الجمعيّةُ إلى أنّ لبنان يستوردُ سنويًّا آلاف المركبات الجديدة من عبر السوقِ الموازي، من قِبَلِ مستوردين لا صلةَ لهم بالمُصنِّع، ولا قدرةَ لديهم على تقديمِ الكفالة أو تنفيذِ الاستدعاءات.

ولذا، تُحذِّرُ جمعيّة AIA المستهلكَ اللبنانيّ قائلة: "أنت في خطر. فكلُّ مركبةٍ جديدة تتطلّبُ صيانةً دوريّةً، وتحديثاتٍ مستمرّةً، واحتمالَ استدعاءٍ لمعالجة أعطالٍ خطيرة، أو حتّى استبدالًا تحت كفالة المصنِّع. وحده الوكيلُ المعتمد، المرتبطُ مباشرةً بالمصنِّع، هو القادرُ على تأمينِ الكفالة وخدمةِ ما بعد البيع".



إضافةً، تُحذِّرُ الجمعيّةُ من استمرارِ فوضى الاستيرادِ الموازي، التي تُهدِّدُ سلامةَ المستهلك، وتُقوِّضُ السلامةَ العامّة، وتُناشِدُ الدولةَ، لا سيّما وزارةَ الاقتصادِ والتجارة، تطبيقَ القانون الذي رفعَ الحمايةَ الحصريّةَ المسبقة عن الوكالات، والذي يُلزمُ كلَّ بائعِ مركبةٍ جديدةٍ بتأمينِ كفالةِ المُصنِّع، وخدمةِ ما بعد البيع، وشمول المركبةِ بحملاتِ الاستدعاء.