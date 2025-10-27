26
o
بيروت
25
o
طرابلس
24
o
صور
27
o
جبيل
23
o
صيدا
27
o
جونية
25
o
النبطية
22
o
زحلة
23
o
بعلبك
7
o
بشري
20
o
بيت الدين
19
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
لبنان
تحذيرٌ من جمعيّة "AIA": آلاف المركبات الحديثة خارج تغطية الصّيانة والاستدعاء والمستهلك أوّل الضحايا
Lebanon 24
27-10-2025
|
05:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّرت جمعيّةُ مُمثِّلي صانعي المركباتِ العالميّين في
لبنان
– AIA من مغبّةِ تجاهلِ حملاتِ الاستدعاء (Recall Campaigns)، فهي واقعٌ لا يُمكنُ التهاونُ معه، إذ تُجري غالبيّةُ المصنّعين العالميّين استدعاءاتٍ دوريّةً لمركباتٍ جديدة وحديثة، بغيةَ تحديثِها حفاظًا على السلامةِ العامّة ومصلحةِ المستهلك.
Advertisement
وعلى سبيلِ المثال، نفّذت شركتا
فورد
وتسلا عدّةَ استدعاءات، وكذلك شركةُ BYD التي استدعت مؤخراً أكثرَ من 115000 مركبة بسببِ عيوبٍ في البطاريّات قد تُسبِّبُ حرائقَ أو تعطُّلًا في نظام القيادة، وقد شملت هذه الحملة مركباتٍ في لبنان، بيعت عبر الوكيلِ المعتمد، ما أتاحَ لها الاستفادةَ من تحديثات المصنع، وكفالته، ومتابعته المباشرة.
في المقابل، فإنّ المركباتِ المباعة خارج القنواتِ الرسميّة لا تخضعُ لأيِّ تحديثٍ أو استدعاء، ما يُعرِّضُ أصحابَها لخطرٍ دائمٍ، ويُعرِّضُ استثمارهم للتدنّي في القيمة والنوعيّة.
وتُشيرُ الجمعيّةُ إلى أنّ لبنان يستوردُ سنويًّا آلاف المركبات الجديدة من
الصين
عبر السوقِ الموازي، من قِبَلِ مستوردين لا صلةَ لهم بالمُصنِّع، ولا قدرةَ لديهم على تقديمِ الكفالة أو تنفيذِ الاستدعاءات.
ولذا، تُحذِّرُ جمعيّة AIA المستهلكَ اللبنانيّ قائلة: "أنت في خطر. فكلُّ مركبةٍ جديدة تتطلّبُ صيانةً دوريّةً، وتحديثاتٍ مستمرّةً، واحتمالَ استدعاءٍ لمعالجة أعطالٍ خطيرة، أو حتّى استبدالًا تحت كفالة المصنِّع. وحده الوكيلُ المعتمد، المرتبطُ مباشرةً بالمصنِّع، هو القادرُ على تأمينِ الكفالة وخدمةِ ما بعد البيع".
إضافةً، تُحذِّرُ الجمعيّةُ من استمرارِ فوضى الاستيرادِ الموازي، التي تُهدِّدُ سلامةَ المستهلك، وتُقوِّضُ السلامةَ العامّة، وتُناشِدُ الدولةَ، لا سيّما وزارةَ الاقتصادِ والتجارة، تطبيقَ القانون الذي رفعَ الحمايةَ الحصريّةَ المسبقة عن الوكالات، والذي يُلزمُ كلَّ بائعِ مركبةٍ جديدةٍ بتأمينِ كفالةِ المُصنِّع، وخدمةِ ما بعد البيع، وشمول المركبةِ بحملاتِ الاستدعاء.
ختاماً، تهيبُ جمعيّةُ AIA بالمستهلكِ اللبناني أن يكون مدركًا لحقوقه، وألّا يشتري أيَّ مركبةٍ جديدةٍ ما لم تكن مغطّاةً بكفالةِ المصنِّعِ الرسميّ، ومشمولةً بحملاتِ الاستدعاء، وخاضعةً لصيانةٍ ومراقبةٍ، كما تدعوهم إلى مراجعة المواقع الإلكترونيّة ووسائل التواصل الاجتماعيّ التابعة لمصنّعي السيّارات العالميين، للتثبُّت من الاستدعاءات وأهميّة التحديثات التي تجريها.
مواضيع ذات صلة
جمعية المستهلك : نتابع بقلق أحوال المستهلكين
Lebanon 24
جمعية المستهلك : نتابع بقلق أحوال المستهلكين
27/10/2025 14:53:17
27/10/2025 14:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
Lebanon 24
تحذير من "جمعية الأرض - لبنان": البناء العشوائي يهدد مغارة فقمة عمشيت
27/10/2025 14:53:17
27/10/2025 14:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
Lebanon 24
البستاني يدعو إلى جلسة لمناقشة قضية "مياه تنورين" وحماية صحة المستهلك
27/10/2025 14:53:17
27/10/2025 14:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
"التحكم المروري": انتهاء اعمال الصيانة على اوتوستراد المدفون والسير الى تحسن تدريجي
Lebanon 24
"التحكم المروري": انتهاء اعمال الصيانة على اوتوستراد المدفون والسير الى تحسن تدريجي
27/10/2025 14:53:17
27/10/2025 14:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان
إقتصاد
الاستير
القادر
الصين
الحص
تيرا
دوري
تسلا
تابع
قد يعجبك أيضاً
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
Lebanon 24
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:35 | 2025-10-27
27/10/2025 08:35:56
Lebanon 24
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
Lebanon 24
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:31 | 2025-10-27
27/10/2025 08:31:50
Lebanon 24
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
Lebanon 24
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:28 | 2025-10-27
27/10/2025 08:28:35
Lebanon 24
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
Lebanon 24
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:20 | 2025-10-27
27/10/2025 08:20:07
Lebanon 24
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
Lebanon 24
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:18 | 2025-10-27
27/10/2025 08:18:47
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
Lebanon 24
بسبب السرعة الزائدة.. فنان يتعرّض لحادث سير مروع وهذا وضعه (فيديو)
00:40 | 2025-10-27
27/10/2025 12:40:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
Lebanon 24
بعد صراع طويل مع المرض.. الاعلامي بسام براك في ذمة الله
02:59 | 2025-10-27
27/10/2025 02:59:36
Lebanon 24
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
Lebanon 24
علي حسين الموسوي... معلومات مهمّة عن المُستهدف في النبي شيت
10:02 | 2025-10-26
26/10/2025 10:02:13
Lebanon 24
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
Lebanon 24
عصابات عند حدود لبنان.. "رواسب الأسد" تنشطُ بــ"سلاسة"!
12:00 | 2025-10-26
26/10/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
Lebanon 24
في حال تعرّضها لهجوم مفاجىء.. خطّة إسرائيليّة لاستخدام قنابل ثقيلة هذه تفاصيلها
10:00 | 2025-10-26
26/10/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في لبنان
08:35 | 2025-10-27
في جبيل.. جمعية Message De Paix تُبرز دور مركز دعم ذوي الإعاقة
08:31 | 2025-10-27
الجمعية الطبية اللبنانية الأوروبية تطلق حملة التوعية بسرطان الثدي
08:28 | 2025-10-27
"سيدة الجبل" يطالب بتسليم السلاح ويستنكر العنف في شاتيلا
08:20 | 2025-10-27
السفير المصريّ من السرايا: ما يتعرّض له لبنان من اعتداء لا يجب أنّ يستمرّ
08:18 | 2025-10-27
طلاب جامعة USAL يمثلون لبنان في بطولة آسيا الثالثة للمناظرات
08:16 | 2025-10-27
شقير التقى قائدة قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك
فيديو
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
Lebanon 24
بالفيديو: إنجاز لبناني غير مسبوق.. طبيب ينقذ طفلا من الموت
19:08 | 2025-10-26
27/10/2025 14:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
Lebanon 24
ميقاتي: لبنان أمام فرصة تاريخية ولمفاوضات فوريّة تنطلق من مضامين اتفاق الهدنة
06:08 | 2025-10-25
27/10/2025 14:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
Lebanon 24
دعما له.. أغنية ورسالة من محمد شاكر إلى والده (فيديو)
04:09 | 2025-10-24
27/10/2025 14:53:17
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24