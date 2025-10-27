Advertisement

لبنان

الرئيس عون: لا انقسام على المستوى الشعبي ولغة الحرب لا تنفع

Lebanon 24
27-10-2025 | 05:19
أكد رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون ان لا انقسام على المستوى الشعبي، مشيرا إلى ان لغة الحرب لا تنفع واي مشكلة مهما كان حجمها لا تحل إلا بالحوار. 
كلام عون جاء خلال استقباله رئيس المجمع الثقافي الجعفري الشيخ محمد الحاج مع وفد. 
